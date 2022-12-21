21 Ara 2022 - 16:56- Sağlık G: 21 Ara 2022 - 17:00

İptal etmeyene yaptırım uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, hastane randevularına gitmeyenlere, iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulamaya başladı
İptal etmeyene yaptırım uygulanacak mask
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Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki yoğunluğu gidermek amaçlı harekete geçti. Artık randevusunu iptal etmeyenler için yaptırım devreye sokuldu. Aldığı randevuya gitmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek. Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.

EKİM AYINDA RANDEVUYA GİTMEME ORANI YÜZDE 21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu belirtmişti.

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

# sağlık

21 Ara 2022 - 16:56 - Sağlık

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - yaz cezayı , ödesin parayı . NASIL KONAKLAMA VERGİSİ KOYULDU İSE , HASTANE RANDEVUSUNA GELMEME CEZASIDA OLSUN . hastane randevusuna gelmeyeni gelinceye kadar bekliyor sanki doktor , sıradaki hastayı almıyor mu ? hasta trafige takılmış gelememiştir yoksa gelmez mi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Aralık 17:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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