21 Ara 2022 - 17:06- Spor G: 21 Ara 2022 - 17:09

Beykan Şimşek: Silahımız birliktelik

Kocaelispor’a büyük umutlarla transfer edilen, sezonun ilk yarısını 5 golle tamamlayan ve son dönemde sakatlıkla mücadele eden Beykan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlik beraberlik mesajı vererek yeşil siyahlı camianın yeni yılını kutladı.

Erdem Övüç
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Beykan Şimşek: Silahımız birliktelik mask

DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ OLACAK

Taraftara ikinci yarıda daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirten Beykan şu ifadelere yer verdi: Aile ortamı içerisinde saygı ve sevgiyi hiç kaybetmediğimiz, birlikte mücadele edip, bazen sevinç bazen hüzün yaşadığımız, belki de tarihe geçecek geri dönüşlere imza atılan maçlar, sayısız tecrübe ve hikaye… İyisiyle kötüsüyle ilk yarıyı bitirdik. Kalbi bizimle ve Kocaelispor ile atan herkese 2. yarıda daha çok ihtiyacımız olacak. Sadece ve sadece birlik olmamız şampiyonluk yolunda bizim en büyük silahımız! Herkesin yeni yılını şimdiden kutlar sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.
# sağlık, Kocaelispor

21 Ara 2022 - 17:06 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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