Beykan Şimşek: Silahımız birliktelik

DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ OLACAK

Taraftara ikinci yarıda daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirten Beykan şu ifadelere yer verdi: Aile ortamı içerisinde saygı ve sevgiyi hiç kaybetmediğimiz, birlikte mücadele edip, bazen sevinç bazen hüzün yaşadığımız, belki de tarihe geçecek geri dönüşlere imza atılan maçlar, sayısız tecrübe ve hikaye… İyisiyle kötüsüyle ilk yarıyı bitirdik. Kalbi bizimle ve Kocaelispor ile atan herkese 2. yarıda daha çok ihtiyacımız olacak. Sadece ve sadece birlik olmamız şampiyonluk yolunda bizim en büyük silahımız! Herkesin yeni yılını şimdiden kutlar sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.