Beykan Şimşek: Silahımız birliktelik

DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ OLACAK
Taraftara ikinci yarıda daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirten Beykan şu ifadelere yer verdi: Aile ortamı içerisinde saygı ve sevgiyi hiç kaybetmediğimiz, birlikte mücadele edip, bazen sevinç bazen hüzün yaşadığımız, belki de tarihe geçecek geri dönüşlere imza atılan maçlar, sayısız tecrübe ve hikaye… İyisiyle kötüsüyle ilk yarıyı bitirdik. Kalbi bizimle ve Kocaelispor ile atan herkese 2. yarıda daha çok ihtiyacımız olacak. Sadece ve sadece birlik olmamız şampiyonluk yolunda bizim en büyük silahımız! Herkesin yeni yılını şimdiden kutlar sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.