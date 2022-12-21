21 Ara 2022 - 18:41- Siyaset G: 21 Ara 2022 - 18:45

Nazım Gençtürk kavga etti!

CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Nazım Gençtürk Yeni Cuma’da bulunan bir kafenin karşısında motorsiklet kullanan gençlerle kavga etti.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
+3
Video için play'e tıklayın

Karabaş mahallesi Rauf Orbay sokakta meydana gelen olayda CHP il başkan Yardımcısı Mehmet Nazım Gençtürk kaldırım üzerinde giden motorsiklet sürücüsü ile tartıştı. Tarafların birbirinin üzerine yürüdüğü kavgayı dükkanlarından çıkan çevredeki esnaflar ayırdı. Gençtürk’ün zaman zaman sesini yükselttiği görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi kimsenin şikayetçi olmaması üzerine işlem yapmadan ayrıldı.
# polis, chp

21 Ara 2022 - 18:41 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.001.765 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
MHP'de il başkanı değişti mask
MHP'de il başkanı değişti
Altılı masanın İzmit ilçe başkanları buluştu mask
Altılı masanın İzmit ilçe başkanları buluştu
‘Esnaflar Gölcük'ü terketme noktasına gelmiştir’ mask
‘Esnaflar Gölcük'ü terketme noktasına gelmiştir’
BTP yeni üyelerle güçlendi mask
BTP yeni üyelerle güçlendi
Oğuz Kaan Salıcı “Türkiye'nin krala değil kurala ihtiyacı var” mask
Oğuz Kaan Salıcı “Türkiye'nin krala değil kurala ihtiyacı var”
Eski CHP’li Yılmaz İmamoğlu’na yüklendi! “Erdoğan’ın aynısı” mask
Eski CHP’li Yılmaz İmamoğlu’na yüklendi! “Erdoğan’ın aynısı”
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL