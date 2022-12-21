21 Ara 2022 - 21:01- Asayiş G: 21 Ara 2022 - 21:05

Genç kız köprüden atlayarak intihar etti

Derince'de genç bir kız köprüden atlayarak yaşamına son verdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Genç kız köprüden atlayarak intihar etti mask
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Olay, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi Cımbızdere Viyadüğü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen genç kız, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Cımbızdere köprüsünden atladı. Genç kızı yol kenarında hareketsiz şekilde ağır yaralı halde bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı
# sağlık, Olay, polis, genç, Vatandaşlar, yaralı

21 Ara 2022 - 21:01 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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