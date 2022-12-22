Aranan kamyonun içinden kaçak viski çıktı

Kocaeli'de şüpheli bir kamyon polis tarafından durduruldu. Kamyonda yapılan detaylı arama sonucunda kaçak yollarla yurda sokulmuş şişe halinde alkol bulundu. Aramada 38 şişe viskiye el konuldu. Konuyla ilgili kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şahsa adlı işlem başlatıldı.