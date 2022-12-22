22 Ara 2022 - 09:01- Asayiş G: 22 Ara 2022 - 09:07

Aranan kamyonun içinden kaçak viski çıktı

Kocaeli'de durdurulan bir kamyon içerisinden 38 şişe viski ele geçirildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Aranan kamyonun içinden kaçak viski çıktı mask
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Kocaeli'de şüpheli bir kamyon polis tarafından durduruldu. Kamyonda yapılan detaylı arama sonucunda kaçak yollarla yurda sokulmuş şişe halinde alkol bulundu. Aramada 38 şişe viskiye el konuldu. Konuyla ilgili kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şahsa adlı işlem başlatıldı.
# polis

22 Ara 2022 - 09:01 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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