Kandıra'da çiftçi av tüfeğiyle intihar etti

Olay Kandıra Bollu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçi Erkan Ülgen(49), ailesi tarafından evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ülgen’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince evde yapılan ilk incelemelere göre Ülgen’in evdeki av tüfeğini çenesinin altına dayayarak tetiği çektiği ve yaşamına son verdiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Ülgen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderilirken bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.