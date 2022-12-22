Benzine zam geliyor

Petrol ve ürün fiyatlarındaki değişimin etkisiyle akaryakıtta yeni zam kararı alındı. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 67 kuruş zam gelecek. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı Kocaeli'deki güncel fiyatlarda durum şöyle: