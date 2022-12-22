22 Ara 2022 - 09:19- Ekonomi G: 22 Ara 2022 - 09:23

Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Motorinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.
Benzine zam geliyor mask
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Petrol ve ürün fiyatlarındaki değişimin etkisiyle akaryakıtta yeni zam kararı alındı. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 67 kuruş zam gelecek. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı Kocaeli'deki güncel fiyatlarda durum şöyle:

22 Ara 2022 - 09:19 - Ekonomi

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