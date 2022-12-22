Doğantepe’de hakeme protesto!

Mücadelenin 78. dakikasında kalesinde dördüncü golü gören Doğantepe ekibinde tüm futbolcular maç boyunca mücadeleyi kötü yönettiğini düşündüğü maçın hakemi Serdar Demirkaya’yı protesto etti. 80. dakikada başlayan eylem 5 dakika sürdü. Bu süreçte Diliskelesi ekibi top çevirdi ve atak yapmadı. Doğantepespor Antrenörü Ali Gürdal futbolcularına maçı oynayarak bitirmelerini istedi ve kalan bölüm yarı mücadeleyle tamamlandı. Hakem Serdar Demirkaya kendisi için yapılan protestoya karşılık olarak maça uzatma süre eklemedi ve tam 90. dakikada enteresan maçı noktaladı.