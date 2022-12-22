Arduç: Gençlerin gelecekten umudunu kestiniz

TÜİK’İN İNTİHAR VAKALARI SAYILARINI GİZLİYORLAR

Arduç paylaşımında “Bir İnsan neden İntihar eder, Umudunu kaybettiği için! 20 yılın sonunda bu ülkeye gelecekten umudunu kesmiş bir nesil bıraktınız, gencecik fidanlarımız bir bir intihar ederken siz çözümü TÜİK’ in intihar vakaları sayılarını gizlemekte buldunuz” dedi. Vatandaşın derdiyle ilgilenmeyen iktidarın ve İktidarın belediyelerinin ise makyajlı kelimelerle gerçekleri gizlemeye çalıştığını söyleyen Arduç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Mutlu Şehir Sloganına atıfta bulunarak, “ toplumu makyajlı kelimelerle uyutmaya çalıştınız, peki sonuç; bu gece genç bir kardeşimizi daha kaybettik, başımız sağolsun Mutlu Şehir!” diyerek tepki gösterdi.

İşte Arduç’ un o paylaşımı;