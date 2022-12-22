Arduç: Gençlerin gelecekten umudunu kestiniz

TÜİK’İN İNTİHAR VAKALARI SAYILARINI GİZLİYORLAR
Arduç paylaşımında “Bir İnsan neden İntihar eder, Umudunu kaybettiği için! 20 yılın sonunda bu ülkeye gelecekten umudunu kesmiş bir nesil bıraktınız, gencecik fidanlarımız bir bir intihar ederken siz çözümü TÜİK’ in intihar vakaları sayılarını gizlemekte buldunuz” dedi. Vatandaşın derdiyle ilgilenmeyen iktidarın ve İktidarın belediyelerinin ise makyajlı kelimelerle gerçekleri gizlemeye çalıştığını söyleyen Arduç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Mutlu Şehir Sloganına atıfta bulunarak, “ toplumu makyajlı kelimelerle uyutmaya çalıştınız, peki sonuç; bu gece genç bir kardeşimizi daha kaybettik, başımız sağolsun Mutlu Şehir!” diyerek tepki gösterdi.
İşte Arduç’ un o paylaşımı;
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kanalan Fruk - Ülke umutsuzluğa doğru sürükleniyor giderek sadece gençler umutsuz değil evladına yetemeyenler cebinden harçlık veremeyecek durumda olanlar eskiden kıyma için ekmek gerekliydi şimdi kıymayı alamiyoruz ekmeğe de az kaldı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.