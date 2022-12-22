22 Ara 2022 - 11:02- Gündem G: 22 Ara 2022 - 11:05

Kocaeli Derince'de 4+1 155 m² dubleks daire icradan satılık

İlan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Derince'de 4+1 155 m² dubleks daire icradan satılık
Kocaeli Derince'de 4+1 155 m² dubleks daire icradan satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2539 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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22 Ara 2022 - 11:02 - Gündem

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