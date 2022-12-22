22 Ara 2022 - 11:25- Gündem G: 22 Ara 2022 - 11:31

Bir ağaç daha ranta kurban gitti

Kentsel dönüşüm nedeniyle Cedit mahallesinde kesilen ağacın görüntüsü dikkat çekti.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Bir ağaç daha ranta kurban gitti mask
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin ortak yaptığı Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hayata geçirildi. İzmit ilçesinde kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılan Cedit Mahallesi’nde yapılan kazı çalışmalarında yıllanmış ağaç ranta kurban gitti. Kazı çalışmalarının yapıldığı yerin çevresinde duyarsızca kesilen ağacın görüntüsü dikkat çekti.
# çevre

22 Ara 2022 - 11:25 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Acaba Böylemi Oluyor - beşiktaş çırağan yolunda 125 devasa çınarlar kesilip duvarlarki bilborlar okunsun diye kesilirken hiç böyle bir başlık görmedik yoksa istanbullu ekrem sizin gazteyidemi fonlama yapıyor çünki epeyce fonladıkları ortaya çıktıda

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 22 Aralık 12:18
01

Kanalan Fruk - Şu ülkede rant haricî bir şey öne çekilse sasaricam yazık

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 22 Aralık 11:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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