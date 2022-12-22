Bir ağaç daha ranta kurban gitti

Acaba Böylemi Oluyor - beşiktaş çırağan yolunda 125 devasa çınarlar kesilip duvarlarki bilborlar okunsun diye kesilirken hiç böyle bir başlık görmedik yoksa istanbullu ekrem sizin gazteyidemi fonlama yapıyor çünki epeyce fonladıkları ortaya çıktıda