22 Ara 2022 - 11:42- Gündem G: 22 Ara 2022 - 11:46

Cem Bialetti fabrikası üretimine son verdi

25 yıldır Kocaeli'de üretim yapan Cem Bialetti fabrikası kapandı.
Cem Bialetti fabrikası üretimine son verdi mask
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Kartepe’de 25 yıldır üretim yapan Cem Bialetti fabrikası üretime son verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Bialetti markasının Türkiye'den çekilmesi sebebiyle 47 işçisinin çalıştığı fabrikada kapatma kararı verildiği belirtildi. Alüminyum fabrikasının satın aldığı Cem Bialetti fabrikası, 25 yıldır Kocaeli'de üretim yapıyordu. İşçilerin haklarının verildiği ve tencere üretimine yönelecekleri öğrenildi.
# Kartepe, türkiye

22 Ara 2022 - 11:42 - Gündem

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