Tersane Harici Bağlı Komutanlıklarda promosyon belli oldu

TERSANE’NİN PROMOSYONU OCAK’TA BELLİ OLACAK
Tersane Harici Bağlı Komutanlıklarda promosyon tutarı belli oldu. Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nden yapılan açıklamada, Tersane Harici Bağlı Komutanlıklarda çalışanların promosyon tutarının toplamda 28 bin 500 lira olduğunu belirtirken, Tersane promosyonunun Ocak’ta TGM’de yapılacak toplantı sonrası belli olacağını söyledi.
Türk Harb İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Korkut Gökbayrak, ‘Tersane işçilerimize verilecek olan promosyon miktarı da Ocak ayı içerisinde Tersaneler Genel Müdürlüğü’nde yapılacak toplantının ardından belli olacak. İnşallah işçimizin yüzünü güldürecek bir promosyon miktarı belirlenecektir’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - EY KORKUT,HİÇ BİR İŞ YAPMADAN VE SENDİKANIN S si BİLMEDEN BEDAVADAN BAŞKAN OLDUN.BÜTÜN SENDİKALAR İŞÇİYE PROMOSYON ALIRKEN SEN VE YÖNETİMİN HER ZAMANKİ GİBİ UYUDUNUZ.BEN BU MAAŞI HAK EDİYORMUYUM DİYE KENDİNİ SORGULAYIN HEPİNİZ.SABAH 6 DA YOLA ÇIKAN İŞÇİ ARKADAŞINIZIN EMEĞİNİ VERDİĞİ AİDAT ÜZERİNDEN EVİNİZE EKMEK GÖTÜRÜYORSUNUZ.HARAM MI,HELAL Mİ SİZLER DÜŞÜNÜN.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.