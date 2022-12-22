Tersane Harici Bağlı Komutanlıklarda promosyon belli oldu

TERSANE’NİN PROMOSYONU OCAK’TA BELLİ OLACAK

Tersane Harici Bağlı Komutanlıklarda promosyon tutarı belli oldu. Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nden yapılan açıklamada, Tersane Harici Bağlı Komutanlıklarda çalışanların promosyon tutarının toplamda 28 bin 500 lira olduğunu belirtirken, Tersane promosyonunun Ocak’ta TGM’de yapılacak toplantı sonrası belli olacağını söyledi.

Türk Harb İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Korkut Gökbayrak, ‘Tersane işçilerimize verilecek olan promosyon miktarı da Ocak ayı içerisinde Tersaneler Genel Müdürlüğü’nde yapılacak toplantının ardından belli olacak. İnşallah işçimizin yüzünü güldürecek bir promosyon miktarı belirlenecektir’ dedi.