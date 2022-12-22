Prometeon Türkiye Kocaeli Fabrikası 62 yaşında

Fabrikanın kurulduğu 1960 yılından bugüne dek farklı görevlerde rol almış 46 eski çalışanın da katıldığı törende, kıdem alan 266 personel çalışan plaket ve hediye ile ödüllendirildi. Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer ve Kalite Direktörü Nail Güntut da 30 yıllık kıdemleri ile plaketlerini aldılar.

Türkiye’nin ilk lastik fabrikası, 1962 yılında ilk lastiği üreten tesis olani ve sektöre kazandırdığı pek çok ilkle faaliyetlerini sürdüren Prometeon Türkiye Kocaeliİzmit Kocaeli Fabrikası, 62’nci yaşını kutladı. Kuruluş yıl dönümü çerçevesinde İzmit’in gerçekleştirilensembol lastik fabrikasında çalışanların bir araya geldiği törende, çalışanlar bir araya gelirken kıdem alan yönetici ve çalışanlara rozet, plaket ve hediyeler verildi.

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer, İnsan Kaynakları Direktörü Nil Himmetoğlu, Lastik-İş Sendikası temsilcileri ve çalışanların buluştuğu yer aldığı törende ayrıca, Prometeon Türkiye’nin kuruluşundan itibaren çeşitli yıllarda çalışmış ve emekli olmuş 46 eski çalışanı da hazır bulundu.

“Prometeon Türkiye devam eden yatırımlarla yarına hazırlanıyor”

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer, konuşmasında 1960 yılında kurulan fabrikanın bugüne kadar Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Özer “Türkiye'de kurulan ilk lastik fabrikası olan İzmit Kocaeli fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye, 75 ülkeyi kapsayan “Türkiye-Afrika-Orta Doğu-Rusya-Orta Asya-Kafkasya” bölgesinin idari üssü konumunda yer alıyor. 62 yıllık başarımızın neticesinde, bugün de devam eden Yyatırımlarımızla ve ArGe çalışmalarımızla yarınlara teknolojik olarak hazırlanıyoruz. Prometeon Türkiye’nin global ölçekteki mühendislik ve üretim gücünü büyüten, bizi bugünlere taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Törende kıdem alan toplam 266 çalışan plaket ve hediye ile ödüllendirilirken Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer ve Kalite Direktörü Nail Güntut da 30 yıllık kıdemleri ile plaketlerini aldılar.

Prometeon Türkiye, Prometeon Tyre Group için kritik bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi

Prometeon Tyre Group’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri olan Prometeon Türkiye, sektörün ilk Bakanlık lisanslı Ar-Ge Merkezi’nde yüksek performanslı, düşük dönme dirençli, en yeni teknolojiye sahip ticari lastikler geliştiriyor. Sürdürülebilirlik bakış açısıyla hareket eden, gerek operasyonlarında gerekse ürün ve hizmetlerinde karbon emisyonlarını azaltmaya ve verimliliğe odaklanan Prometeon Türkiye, Pirelli marka premium ticari lastikler ile Türkiye’de tek markada 2020’den beri aralıksız pazar lideri konumunda yer alıyor.

PROMETEON TYRE GROUP

Prometeon Tyre Group, tüm dünyada endüstriyel lastik (kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi) odaklı tek şirket olup, ANTEO, ERACLE ve TEGRYS markalarının yanı sıra FORMULA, PHAROS ve PİRELLİ lisansıyla endüstriyel ve ticari lastiklerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Grubun ürün yenilikçiliğini temsil eden dört fabrikası (ikisi Brezilya’da, biri Mısır’da, biri Türkiye’de), üç Ar-Ge Merkezi (İtalya, Brezilya, Türkiye) ve Mısır’da bir Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. Prometeon Tyre Group, beş kıtada 40’tan fazla ülkede yaklaşık 8.000 çalışanı bünyesinde bulundurmaktadır. Türkiye’de 1960 yılında İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye ise yaklaşık 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye, AFME (Afrika-Orta Doğu), Rusya ve CIS (Orta Asya ve Kafkaslar)” Bölgesi’nin yönetim merkezi konumundadır. Prometeon’un 2019 yılında imzacısı olduğu United Nations Global Compact, 165 ülkeden 15.500 şirketi kapsamaktadır. Prometeon ayrıca 2020’de United Nations Global Compact Network Italy’nın kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

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