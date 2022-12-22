CHP’den yeni asgari ücrete ilk tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti canlı yayında açıkladı.

Yeni asgari ücret Temmuz ayına göre yüzde 54,66 artışla 8 bin 500 lira oldu. Asgari ücretle ilgili siyasilerden de ilk tepkiler geldi.

Siyasilerin tepkileri şu şekilde:

“ASGARİ ÜCRET, SOFRADAKİ KAYIPLARI TELAFİ ETMEYECEK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: 8 bin 500 TL'lik asgari ücret, ne yılın ortasında verilen eksik zammı, ne yılın ikinci yarısında enflasyon karşısındaki erimeyi ne de gelecek yıl ki muhtemel kayıpları karşılamadı, karşılamayacak. Asgari ücret, sofradaki kayıpları telafi etmeyecek, alım gücündeki kayıp giderilmeyecektir.

“ERDOĞAN, MİLYONLARCA ASGARİ ÜCRETLİYE BİR KEZ DAHA AÇLIĞI LAYIK GÖRDÜ”

*Son bir yılda gıda enflasyonundaki artış yüzde 102,5. Son 6 ayda temel gıda ürünlerine %70 ile %87 arasında zam gelmişken, asgari ücrete yüzde 54 oranında zam geldi. Sarayında günlük 10 milyon TL harcayan Erdoğan, milyonlarca asgari ücretliye bir kez daha açlığı layık gördü.

“MİNAREYİ ÇALAN İKTİDAR, 8 BİN 500 TL ASGARİ ÜCRETLE KILIFI DA HAZIRLAMIŞTIR”

*Enflasyon en büyük hırsızdır, bu hırsızlığa göz yuman, yol veren ise saray iktidarıdır. AKP, 8 bin 500 TL asgari ücret ile yapılan hırsızlığa göz yummuş, hırsızlığa ortak olmuştur. Minareyi çalan iktidar, 8 bin 500 TL asgari ücretle kılıfı da hazırlamıştır.

“SARAY İKTİDARI MASADA YER ALAN İŞÇİ TARAFINI YOK SAYMIŞTIR”

*Saray iktidarı asgari ücret tespit komisyonunu fiilen ortadan kaldırmış, asgari ücret tespit komisyonunun son kez toplanmasına dahi izin vermemiş, asgari ücreti kendi belirlemiştir. Masada yer alan işçi tarafını yok saymıştır.

“ASGARİ ÜCRET EN AZ 10 BİN 128 TL OLMALIDIR”

*Cumhuriyet Halk Partisi olarak talebimiz açık ve net. Asgari ücret en az 10 bin 128 TL olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir. Vergi dilimleri ise en az enflasyon oranındaki artış kadar yeniden güncellenmelidir.

“BELİNİ KIRDIKLARI EMEKÇİNİN, SABİT GELİRLİNİN HALİNE BAKSIN”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: İbretlik ‘masada emekçi olmadan' asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, ‘küfe' edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın.

“HEP BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Yetmez ama vatandaşın bu zor gününde idare eder diyerek partimizin önerdiği 10 bin 128 lirayı bile emekçiye çok görerek 8 bin 500 TL'yi marifet gibi açıklayanlara karşı çok az daha sabır. Haklısınız dayanacak gücünüz kalmadı ama yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Hep birlikte göndereceğiz. (Sözcü)