Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zammı yüzde 54,66 olarak açıkladı. Bu karara göre, asgari ücret 8 bin 500 TL’ye yükseldi. Açıklama sonrası değerlendirmelerde bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, çalışanların refahı adına memnun olduklarını ancak işverenin de desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “İşveren tarafı için de destek paketi bekliyoruz. Devletimizin işveren üzerindeki yükleri azaltmasını, asgari ücretin maliyetini karşılayabilecekleri ilave destekler sunmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
22 Ara 2022 - 14:50- Ekonomi Güncelleme: 22 Ara 2022 - 14:58
Başkan Bulut’tan ‘asgari ücret’ açıklaması
Asgari ücretin yüzde 54,66’lık artışla 8 bin 500 TL’ye çıkartılması kararını değerlendiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Çalışanlara hayırlı olsun diyoruz ancak, devletimizin işveren üzerindeki yükleri azaltmasını, asgari ücretin maliyetini karşılayabilecekleri ilave destekler sunmasını bekliyoruz” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.