22 Ara 2022 - 14:55- Ekonomi G: 22 Ara 2022 - 14:57

Zeytinoğlu: “Asgari ücret artışı makul”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 bin 506 lira olarak açıklanan 2023 yılı asgari ücreti ile ilgili KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’ndan ilk değerlendirme geldi.
Zeytinoğlu: “Asgari ücret artışı makul” mask

Açıklanan asgari ücretin makul bir rakam olduğunu düşündüğünü belirten Zeytinoğlu, “Açıklanan enflasyonun içinde gıda enflasyonu biraz yüksek ama ortalama artışa baktığımızda enflasyonunu üzerinde bir artış söz konusu. Bizlerin üretim yapabilmesi için işçilerin belli bir standartta olması gerekiyor. Şu anda elde edilen standardı makul bir oran olarak görüyoruz. Üretim sürecinin devam etmesi ve istihdamda daralma olmaması için belirlenen rakam bizim için doğru bir rakam” dedi

22 Ara 2022 - 14:55 - Ekonomi

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