22 Ara 2022 - 15:07- Asayiş G: 22 Ara 2022 - 15:12

Tam 900 litre! Yılbaşı öncesi Jandarmadan önemli operasyon

İzmir’den Kocaeli’ye gelen bandolsüz kaçak etil alkole jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yılbaşı öncesi yapılan bu önemli operasyonda 900 litre kaçak alkole el konuldu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Tam 900 litre! Yılbaşı öncesi Jandarmadan önemli operasyon mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu yapıldı. Edinilen istihbarat üzerine İzmir’den Kocaeli’ye gelen bir kamyon içerisinde kaçak ve bandrolsüz etil alkol olduğu öğrenildi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde 180 bidon etil alkol 45 koli içerisinde ele geçirildi. Operasyonda 900 litre bandrolsüz etil alkole el konuldu. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.
# Araç, jandarma

22 Ara 2022 - 15:07 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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