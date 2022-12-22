Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu yapıldı. Edinilen istihbarat üzerine İzmir’den Kocaeli’ye gelen bir kamyon içerisinde kaçak ve bandrolsüz etil alkol olduğu öğrenildi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde 180 bidon etil alkol 45 koli içerisinde ele geçirildi. Operasyonda 900 litre bandrolsüz etil alkole el konuldu. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.
22 Ara 2022 - 15:07- Asayiş Güncelleme: 22 Ara 2022 - 15:12
Tam 900 litre! Yılbaşı öncesi Jandarmadan önemli operasyon
İzmir’den Kocaeli’ye gelen bandolsüz kaçak etil alkole jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yılbaşı öncesi yapılan bu önemli operasyonda 900 litre kaçak alkole el konuldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.