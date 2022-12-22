CHP'li Yıldız'dan AKP'li belediye ile ilgili şok iddia

Tarafların uzlaşma sağladığı anlaşma kapsamında ücretsiz devir için gereken bekleme süresini fesheden Körfez Belediyesi daha önce 3 milyon 550 TL karşılığında faturalandırılarak ödemesi yapılan ancak serilmeyen renkli asfalt ile gündeme gelmişti. AKP’li belediyenin anlaşmaya oturduğu günlerde AKP Körfez İlçe Gençlik Kolu Başkanı Doğan Orak’ın eşi Merve Helvacı Orak’ın da memur olması için kağıt üzerinde istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak atandığının ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı.

KİRLİ DÜZENİ İFŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şunları kaydetti; “AKP’li belediyelerde her gün yeni bir kamu zararına, yandaşları zengin etmek için kamu kaynaklarının nasıl peşkeş çekilmesine şahitlik ediyoruz. 5 ay sonra belediyeye ücretsiz devri gerçekleşecek işletme için 5 aylığına 1,5 milyon TL ödenmesi kararı alınarak AKP’li Adem Çakır’dan geri alınıyor. Belediye bütçesinden bu para neden çıktı? Bu iş neden aceleye getirildi? Körfez Belediyesi yandaşlara kamu kaynaklarını peşkeş çekmekte zaten büyük isim yapmış durumda. Tüm bunların yanında milyonlarca gencimiz işsizken yine kendi partililerini memur yapmak için her türlü imkana başvuruyorlar. Yaklaşan seçim süreciyle kendi yakınlarını adeta garantiye almak isteyen AKP’li yöneticiler akıl almaz atamalar yapmakta. AKP Körfez İlçe Gençlik Kolu Başkanı Doğan Orak’ın eşi Merve Helvacı Orak’ın memur olması için istisnai kadrodan özel kalem müdürü yapılması, AKP’li belediyelerdeki torpil düzeninin en son örneğidir. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize en ufak bir bahanede soruşturma açanlar, bu kirli düzene nedense sus pus oluyorlar. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Halkımızın, çocuklarımızın hakkını sonuna kadar savunmaya, bu kirli düzeni ifşa etmeye devam edeceğiz.”