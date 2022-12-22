22 Ara 2022 - 15:39- Spor G: 22 Ara 2022 - 15:44

Kopmalar başlıyor!

Kocaelispor’da devre arası kampı 26 Aralık Pazartesi günü başlayacak ve 13 gün sürecek. 8 Ocak’ta kampını noktalayacak olan takıma 2 gün izin verilecek ve 15 Ocak’taki Kırklarelispor maçının hazırlıkları 10 Ocak itibariyle yeniden başlayacak. Yeşil siyahlılarda gözler gidecek ve kalacak futbolculara çevrildi.

Erdem Övüç
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Yeşil siyahlı yönetimin sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kaldığını düşündüğü 4 futbolcu, Mertan Caner Öztürk, Yiğitali Bayrak, Hazarhan Karaca ve Mehmet Taş ile yolları ayırma kararı alacakları öğrenildi. Özellikle Yiğitali ve Mehmet Taş’ın taliplilerinin olduğu ifade edildi. Yiğitali için Keçiörengücü, İskenderun, Kırklareli ve Kastamonuspor kulüplerinin ilgisi olduğu biliniyordu. Futbolcunun yarım sezonluk kiralık gönderilmesi söz konusu.

GÜL DE GİDİCİ Mİ?

Özellikle son maçlarda forma bulamayan ve Fırat Gül ile sorunlar yaşadığı belirtilen Mehmet Taş için ise 1. Lig’den kulüplerin temasta olduğu gelen haberler arasında. Öte yandan Teknik Direktör Fırat Gül ile ilgili de yönetim kurulunun önemli bir kısmı yola devam edilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Pazartesi günkü kamp öncesi Gül ile ilgili farklı bir karar da çıkabilir.

# karar

22 Ara 2022 - 15:39 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Bulvardayız - Fırat hocam gitmelisin

Son macta senin bu kulübe hiçbir fayfan olmadıgını herkes gördü

Taktik oyuna müdahale hiçbirsey yok

Git kardeşim Allah aşkına git

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Aralık 16:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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