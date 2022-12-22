Kopmalar başlıyor!

FARKLI TAKIMLARA ÖNERİLİYOR
Yeşil siyahlı yönetimin sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kaldığını düşündüğü 4 futbolcu, Mertan Caner Öztürk, Yiğitali Bayrak, Hazarhan Karaca ve Mehmet Taş ile yolları ayırma kararı alacakları öğrenildi. Özellikle Yiğitali ve Mehmet Taş’ın taliplilerinin olduğu ifade edildi. Yiğitali için Keçiörengücü, İskenderun, Kırklareli ve Kastamonuspor kulüplerinin ilgisi olduğu biliniyordu. Futbolcunun yarım sezonluk kiralık gönderilmesi söz konusu.
GÜL DE GİDİCİ Mİ?
Özellikle son maçlarda forma bulamayan ve Fırat Gül ile sorunlar yaşadığı belirtilen Mehmet Taş için ise 1. Lig’den kulüplerin temasta olduğu gelen haberler arasında. Öte yandan Teknik Direktör Fırat Gül ile ilgili de yönetim kurulunun önemli bir kısmı yola devam edilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Pazartesi günkü kamp öncesi Gül ile ilgili farklı bir karar da çıkabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bulvardayız - Fırat hocam gitmelisin
Son macta senin bu kulübe hiçbir fayfan olmadıgını herkes gördü
Taktik oyuna müdahale hiçbirsey yok
Git kardeşim Allah aşkına git
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.