Kopmalar başlıyor!

FARKLI TAKIMLARA ÖNERİLİYOR

Yeşil siyahlı yönetimin sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kaldığını düşündüğü 4 futbolcu, Mertan Caner Öztürk, Yiğitali Bayrak, Hazarhan Karaca ve Mehmet Taş ile yolları ayırma kararı alacakları öğrenildi. Özellikle Yiğitali ve Mehmet Taş’ın taliplilerinin olduğu ifade edildi. Yiğitali için Keçiörengücü, İskenderun, Kırklareli ve Kastamonuspor kulüplerinin ilgisi olduğu biliniyordu. Futbolcunun yarım sezonluk kiralık gönderilmesi söz konusu.

GÜL DE GİDİCİ Mİ?

Özellikle son maçlarda forma bulamayan ve Fırat Gül ile sorunlar yaşadığı belirtilen Mehmet Taş için ise 1. Lig’den kulüplerin temasta olduğu gelen haberler arasında. Öte yandan Teknik Direktör Fırat Gül ile ilgili de yönetim kurulunun önemli bir kısmı yola devam edilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Pazartesi günkü kamp öncesi Gül ile ilgili farklı bir karar da çıkabilir.