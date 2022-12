“Sarıkamış, ölümsüzlük destanımızdır”

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış’ta gerçekleşen çatışmalarda ağır soğuk hava koşulları yüzünden on binlerce asker ve sivilimiz şehit oldu. Bugün Sarıkamış Şehitleri 108. yılında saygı ve rahmetle anılıyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da22 Aralık 1914 tarihinde gerçekleştirilen Sarıkamış Harekâtı’nda şehit düşen askerlerimizi anmak için bir mesaj yayınladı. Vali Yavuz, “Sarıkamış Harekatı; Vatan, Millet, Bayrak ve Hürriyet gibi kutsal değerler uğruna vazifeye koşan aziz şehitlerimizin ölümsüzlük destanıdır.Üstün bir cesaret örneği sergileyerek, buz tutan bedenleriyle düşman kurşunundan daha çok kayıp verdiğimiz Sarıkamış’ta tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımız, aziz milletimizin gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır” dedi.

“HER BİRİ AYRI BİRER DESTAN”

Vali Yavuz, “Bugün bizler, o isimsiz kahramanların canlarıyla bedelini ödedikleri bu vatanda, tüm mazlum ve mağdurların umudu olmaya devam ediyoruz. Her biri ayrı birer destan olan kahraman şehitlerimizden aldığımız bilinçle, bu topraklarda iyiliğin ve doğruluğun güçlenerek büyümesine ve her türlü karanlık güçten gelecek işgal, tehdit ve darbe girişimine canımız pahasına karşı duracağız. Canları pahasına hakikate tanıklık eden, her durumda istikamet üzere olmayı öğreten ve böylece feda ve beka ruhunu dirilten kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız.Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.