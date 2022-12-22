22 Ara 2022 - 16:10- Spor G: 22 Ara 2022 - 16:16

Berat Tırak Alanyaspor kampına davet edildi

İzmit Futbol Kulübü Sporcusu 2008 Doğumlu Berat Tırak, Süper Lig takımlarından Alanyaspor’un kampına davet edildi. 14 yaşındaki nam-ı diğer “Bero” U-...

Erdem Övüç
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Berat Tırak Alanyaspor kampına davet edildi mask

İzmit Futbol Kulübü Sporcusu 2008 Doğumlu Berat Tırak, Süper Lig takımlarından Alanyaspor’un kampına davet edildi. 14 yaşındaki nam-ı diğer “Bero” U-16 Ligi’nde çıktığı 14 maçta 11 gol atarak bu sezon oldukça çekti. İzmit Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Orhan Filiz “Berat bizim parlayan yıldızımız. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte çok iyi yerlerde kendisini izleyeceğiz. Bu sezon da kritik maçlarda çok önemli goller atarak takımımıza büyük katkı verdi. Hakkında hayırlısı olsun. Biz her kendisinin zaman destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.
# Futbol

22 Ara 2022 - 16:10 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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