Vatandaş asgari ücretin artmasına sevinmedi!

Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarını canlı yayında açıkladı. Asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam yapıldığını ifade eden Erdoğan 2023 yılında asgari ücretin 8 bin 506 lira olacağını söyledi. Açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer alırken, işçileri temsilen görüşmeleri gerçekleştiren Türk İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay 9 bin liranın altında açıklandığı için açıklamaya katılmadı. Kocaeli Gazetesi olarak vatandaşlardan aldığımız görüşlere göre asgari ücretin artması vatandaşı tatmin etmedi. Vatandaşların çoğu asgari ücret hakkında, “alım gücünde bir değişiklik olmayacak, asgari ücrete zam yapmak yerine fiyatları düşürsünler, enflasyonu sabitlesinler, geçinemiyoruz” gibi açıklamalar yaptı.

“ALIM GÜCÜNDE DEĞİŞİKLİK YOK”

(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ) Ceren Yoldaş: “8 bin 506 TL çok yetersiz bir rakam benin beklentim 9 binin üzerindeydi. Bu enflasyonda geçinmek mümkün değil. Öncelikle faizlerin indirilmesi gerekiyor. Asgari ücrete zam yapıyorlar ama peşine de fiyatlar artıyor. Alım gücünde hiçbir değişiklik yok” ifadelerine yer verdi.

“BİR POŞET 850 LİRA TUTTU”

(FABRİKA İŞÇİSİ) Selma Gökbudak: “Ben 4 yıldır asgari ücretle çalışıyorum maaşıma zam yapılmıyor. Asgari ücret bir aileye hiçbir şekilde yetmiyor. Enflasyon sürekli artıyor. Şuanda çarşıya çıktım alışveriş için elimde tek bir poşet var 850 lira harcadım. Bu şartlarda asgari ücret ne kadar artarsa artsın fiyatlar arttıkça değişen bir şey yok. Kira fiyatları çok yüksek, faturalar ve gıda fiyatları da öyle bu şekilde geçinemeyiz” dedi.

“ÖNCE ENFLASYON DÜŞSÜN”

(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ) Melih Kerem: “Asgari ücretin artması benim için bir anlam ifade etmiyor çünkü her şey yine çok pahalı. Sürekli fiyatlar artıyor. Önce devlet enflasyonu düşürsün daha sonra asgari ücrete zam yapsın. Şuanda hiçbir anlamı yok” dedi.

“BİR AYAKKABI BİN LİRA”

(EMEKLİ) Serpil Gündüz: “Benim iki çocuğum da daha yeni zor iş buldu ikisi de üniversite öğrencisi hiçbir şekilde yetmiyor. Gençlerin masrafı bizden daha fazla aileleri geçtim gençlere bile yetmiyor. Ben bir ayakkabıyı 10 sene giyiniyorum genç insanlar böyle yaşamak zorunda değil. Mağazalarda bin liradan aşağı ayakkabı yok. Çocuklarımın sosyal hayatı kalmadı. Bir kahve bile 40 lira oldu. Önce enflasyonu düşürsünler” dedi.

“RAKAMLARIN ÖNEMİ YOK”

(EV HANIMI) Leyla Demir: “Hayat çok pahalı asgari ücret artsa bile hiçbir şeye yetmez. Asgari ücret açıklansa da her şeye aynı gün zam geliyor. Yılbaşından sonra daha da zam gelecek. Zamsız bir hayat istiyoruz biz artık. Rakamların hiçbir önemi yok” dedi.

“HER ŞEY İTHAL”

(GİRİŞİMCİ) Kadir Oktalı: “Asgari ücretin artması hiçbir şeyi değiştirmiyor bu ülkede enflasyona gelen zam arttığı sürece bir manası yok. Biz üreticiyiz yurt dışı ithalat ve ihracat yapıyoruz artık ürün alamıyoruz. Aldığımız ürünlere sürekli zam geliyor. İnsanların anlamadığı şey de bu zaten. Bizim ülkemizde üretim kalmadı. Paramız çok değersizleştirildi. Her şey ithal oldu. İnsanlar karın tokluğuna çalışıyor” dedi.

“BİZİM İNSANIMIZ BOŞA ÇALIŞIYOR”

(GİRİŞİMCİ) Cihan Okuyucu: Türkiye’nin alım gücü çok düşük. İnsanların cebinde artık para kalmadı. Her şey çok pahalı zam ülkesine dönüştük. Japonya’nın da parası değersiz ama asgari ücret orada bin 200 dolar Türkiye’de asgari ücret 400 dolar. Bizim insanımız boşa çalışıyor. Tek bir ailenin asgari ücretle çalışması mümkün değil” ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞ İŞSİZ”

(EMEKLİ) Erşan Karabacak: “10 bin liradan aşağı ev kirası kalmadı. Asgari ücret 8 bin 500 olsa ne olur olmasa ne olur? Her şey pahalı etin kilosu 290 lira olmuş, süt 20 lira bu insanlar nasıl geçinecek? Vatandaşlar zaten işsiz her taraf Suriyeli ve Afganlı dolu” dedi.

“FAKİRLİK DEVAM EDİYOR”

(EMEKLİ) Ali Orhan: “Bu ülkede tuvalet kağıdı bile 200 lira oldu. Asgari ücret ne kadar artarsa artsın her şeye zam geldiği sürecek geçinemeyiz. Markete giriyoruz 500 liradan çıkıyoruz. İşveren de zor durumda yakında işsizlik oranını açıklarlar. Fakirlik bu şekilde devam ediyor” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLE AİLELER GEÇİNEMEZ”

(GÜZELLİK MERKEZİ) Semanur Keskin: “Açlık sınır 7 bin olan bir ülkede 8 bin 500 TL hiç yeterli bir rakam değil. Enflasyon düşürülmeli öncelikle her şey çok zamlandı. Bir ailenin şuanda asgari ücretle geçinmesi mümkün değil. Özellikle çocuk okutan bir aile sadece asgari ücretle geçinemez” dedi.