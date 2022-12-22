MHP’nin yeni başkanı Demirbaş: “Ben yok biz varız”

MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt geçtiğimiz günlerde il başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu. Genç başkan Kurt milletvekili adayı olacağını yakın zamanda sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Kurt’un görevini bırakmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Kocaeli’nin yeni Başkanı Mehmet Nuri Demirbaş getirildi. Demirbaş’ın yeni yönetimi ise eski başkan Yunus Emre Kurt’un yönetimiyle aynı kalması dikkat çekti. Basın toplantısında konuşmasını gerçekleştiren yeni Başkan Mehmet Nuri Demirbaş birlik ve beraberlik mesajı vererek, “bundan sonra Kocaeli’de ben yok, biz varız” dedi.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ”

MHP Kocaeli yeni İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş: “20 Aralık 2022 tarihinde MHP Genel Başkanımız tarafından atandım. Beni bu kutsal göreve laik gören Bahçeliye ve desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra Kocaeli’de ben yok biz varız. Devlet var, memlekette hükümeti yıkmaya çalışan zilletin karşısında ise MHP var. Bu zillete karşı dimdik duran bir Cumhur ittifakı var. Cumhur ittifakının ülke genelinde en yüksek oyu alması için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

“SEÇİMDE MHP KOCAELİ’DE EN FAZLA OYU ALACAK”

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: “Büyük bir heyecan ve coşku görüyorum bu da bizi sevindiriyor. 2023 seçimleri gerçekten bir yol ayrımına gelmiş bir vaziyettedir. Ya Cumhur ittifakı ile Türkiye şahlanışa geçecek ya da sayısı belli olmayan bir masanın etrafında ülkemizin nereye gideceği belli olmaya bir karanlığa gidecek. Burada da MHP çok nemli rol oynamaktadır üzerimize çok büyük görevler düşüyor. Hep beraber hep çok çalıştık. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Kocaeli tarihinin en büyük oyunu alacak MHP siz de göreceksiniz. Kasıtlı ve algı yönetimi için yapılan anketleri var. Göreceksiniz ki Kocaeli’de MHP hayal bile edemeyeceğiniz oyu alacak. Çok çalışmamız lazım yeni bir il başkanımız atandı. Biz de her zaman çekişmeler olabilir ama şuandan itibaren arka kapılarda olan çekişmeleri bırakalım. Hepimizin daha fazla çalışması gerekiyor. Türkiye’nin geleceği ile ilgili yeni bir seçim geliyor. Bu heyecanı gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber bir çalışma programı uygulanacak. Başarılar diliyorum, başarmak zorundayız Ülkemiz için hep beraber el ele verelim ve bu bayrağı en tepeye dikelim” dedi.

(Soldan sağa)- Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdul Kadir Özdemir, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş