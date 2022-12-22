22 Ara 2022 - 17:28- Asayiş G: 22 Ara 2022 - 17:33

Gökçe Ergen, son yolculuğuna uğurlandı

Derince ilçesinde köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki Gökçe Ergen, son yolculuğuna uğurlandı.
Gökçe Ergen, son yolculuğuna uğurlandı mask
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Olay, dün akşam saatlerinde Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cımbızdere Viyadüğü köprü altında yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yapılan incelemede kızın 13 yaşında Gökçe Ergen olduğu tespit edildi. Ceset cenaze nakil aracına alınmasının ardından morga götürüldü.

Son yolculuğuna uğurlandı
Morgta tamamlanan otopsinin ardından Ergen’in cansız bedeni, ailesine teslim edildi. Derince Cımbızlar Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Gökçe’nin cenazesi İstanbul Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı’nda defnedilmek üzere yola çıktı. Gökçe Ergen’in Derince’de bulunan 15. Kolordu Ortaokulu’nda öğrenci olduğu, bir süredir de babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.
# sağlık, Olay, polis, Vatandaşlar, öğrenci

22 Ara 2022 - 17:28 - Asayiş

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