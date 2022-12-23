Kocaeli Körfez'de 3+1 126 m² dubleks daire icradan satılık

Dubleks meskende yapılan incelemeler neticesinde girişinde çelik kapı, odalarda amerikan panel kapı, mutfakta mdf üzeri mebran kapaklı, granit tezgahlı dolap, duvarlarda alçı sıva üzeri boya, salon ve odaların yer döşemelerinde laminant parke , ıslak alanlarda seramik ve fayans, banyoda duş-kabin, lavabo ve klozet, ısıtmada kombili kalorifer sistemi, pencerelerde pvc doğrama kullanılmış olduğu yapılan incelemerden belirlenmiştir. Dubleks meskenin girişi 2.normal kattan yapılmaktadır. Dubleks meskenin giriş katında , antre, banyo-wc, salon, mutfak, 1 oda, iç merdiven, 2 balkon, üst katı olan çatı katında ise antre, 2 oda,banyo-wc, teras ve iç merdiven alanları bulunmaktadır. Projesinde balkon ve teras alanlarının yarım daire şeklinde çizildiği ancak mevcutta cephe duvarları ile aynı hizada dikdörtgen biçimde yapıldığı tespit edilmiştir. Buna göre 2.normal kayındaki balkon alanında değişme olamazken çatı katındaki teras alanında 1m2'lik büyüme olduğu tespit edilmiştir. Dubleks meskenin giriş katı olan 2.normal katı ortak alanlar hariç brüt 81,00 m2, üst katı olan çatı katı ise ortak alan hariç brüt 45m2+10m2 teras ile toplam brüt 126m2+10m2 teras alanlıdır.

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