2006-2014 döneminde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü yapan, YÖK Akademik Kadın Çalışmaları Birimi Yürütücüsü Prof Dr Sezer Komsuoğlu, önceki gün KOÜ Gastroenteroloji Bölümü’nü ziyaret etti. Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından “KOÜ rektörlük görevini devraldığım Prof Dr Sezer Komsuoğlu hocamız Gastroenteroloji Bölümümüze ziyarette bulundular. Gastroentero-Hepatoloji enstitümüzün kuruluşunda büyük destekleri olmuştu. Endoskopik İleri Teknik ve Tedavin Merkezimizi gezdik, çok beğeni ve takdir aldık. Teşekkürler” paylaşımda bulundu. Rektörlüğü Prof.Dr. Zafer Cantürk’e devreden Hülagü, Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanırken, haftanın belirli günlerinde Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü’nde ameliyatlarına devam edecek.
23 Ara 2022 - 12:29- Eğitim Güncelleme: 23 Ara 2022 - 12:36
Komsuoğlu’ndan KOÜ’ye ziyaret
Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü, YÖK Akademik Kadın Çalışmaları Birimi Yürütücüsü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü’nü ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.