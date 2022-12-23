Komsuoğlu’ndan KOÜ’ye ziyaret

2006-2014 döneminde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü yapan, YÖK Akademik Kadın Çalışmaları Birimi Yürütücüsü Prof Dr Sezer Komsuoğlu, önceki gün KOÜ Gastroenteroloji Bölümü’nü ziyaret etti. Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından “KOÜ rektörlük görevini devraldığım Prof Dr Sezer Komsuoğlu hocamız Gastroenteroloji Bölümümüze ziyarette bulundular. Gastroentero-Hepatoloji enstitümüzün kuruluşunda büyük destekleri olmuştu. Endoskopik İleri Teknik ve Tedavin Merkezimizi gezdik, çok beğeni ve takdir aldık. Teşekkürler” paylaşımda bulundu. Rektörlüğü Prof.Dr. Zafer Cantürk’e devreden Hülagü, Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanırken, haftanın belirli günlerinde Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü’nde ameliyatlarına devam edecek.