23 Ara 2022 - 12:40- Siyaset G: 23 Ara 2022 - 13:52

Karaosmanoğlu’na hapis cezası!

AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu, Muharrem İnce’ye hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.
Karaosmanoğlu’na hapis cezası! mask
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AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Karaosmanoğlu açıklamasında 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığını duyurdu.

CHP’Lİ AVUKATLAR…

Şu an Memleket Partisi Genel Başkanı olan, dönemin CHP’li ismi Muharrem İnce’ye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığını belirten İsmail Karaosmanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2015 yılında ‘umreye gidip deve sidiği içenlerin camilerin ahır yapıldığına inanması normal’ diyen Muharrem İnce’ye ‘yine kafayı çektin herhalde’ yazdım diye CHP’li avukatlar neredeyse idamımı istediler. 2 yıl 1 ay hapis cezası aldım. Şimdi hepsi özgürlük havarisi mübarek!”
# chp, Büyükşehir Belediyesi, AKP

23 Ara 2022 - 12:40 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Arif - Bu şahsın nasıl zengin olunur konusunda işsiz eğitimli gençler için kitap yazması gerekir. Çünkü bu insanlar melek kadar temiz ve doğrudur. Ah o günü görmeyi mevla cümlemize nasip eder inşallah..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 14:15
05

Ak Partili Kızgın - Ayakkabı parasını ödeyemeyen salatalık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 14:13
04

Kerem - İmamoğluna gelince şeriatın kestiği parmak acımaz diyorsunuz , kendinize gelince kahrolsun adalet diyorsunuz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 13:55
03

erol demirbek TÜRK - bu kişinin bir sözü daha var '' 15 temmuzda hazırlıksızdık şimdi benim 1 mangayı donatacak kadar silahım var '' demişti o sözlerde yabana atılacak sözle değil .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 13:26
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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