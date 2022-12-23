23 Ara 2022 - 13:45- Asayiş G: 23 Ara 2022 - 13:53

Çalıştığı eczanede darp edildi

Gebze ilçesindeki bir eczanede, iş yeri sahibinin doktor eşi tarafından darbedildiğini iddia eden kadın, şikayette bulundu.
Çalıştığı eczanede darp edildi mask
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İddiaya göre, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde eşi L.K'ye ait eczaneye giden doktor H.K. kasadan para almak istedi. Eczane çalışanı Esra A. da doktora, iş yeri sahibi L.K'nin bilgisi olmadan para veremeyeceğini söyledi. Duruma sinirlenen H.K. de bunun üzerine Esra A'yı darbetti. Hastaneden darp raporu alan Esra A. doktor H.K'den şikayetçi oldu. Şikayet nedeniyle H.K'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polislerce ifadesi alındı.
# emniyet

23 Ara 2022 - 13:45 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Jaanja - Adi şerefsiz kadın doğum doktoru bide hakkı kuvvet

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 15:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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