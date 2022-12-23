Çakar resmen aday adayı “İnşallah sağlıklı bir süreç işler”

CHP'de tüm il ve ilçe teşkilatlarına 2023 milletvekili genel seçimleriyle ilgili 26 Aralık tarihine kadar istifa etmeleri gerekti ile ilgili yazının gönderilmesinin ardından milletvekilliği için istifa süreci de 5 Aralık’ta başlamıştı. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da milletvekili aday adayı olmak için bugün resmi olarak istifasını CHP Kocaeli İl Başkanlığı'na sundu. Çakar ilçe binasında konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Çakar açıklamasında partisine Milletvekili olarak hizmet etmeye devam etmek istediğini belirterek şunları söyledi;

"ŞEREF MADALYASI OLARAK TAŞIYACAĞIM"

Değerli mahalle temsilcilerim, meclis üyelerim, 3 senedir birlikte görev yaptığımız yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kıymetli partililer ve basın mensupları öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabi kolay değil, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin, ülkenin kurucu iradesinin en önemli kentlerinden birisi olan İzmit'te ilçe başkanlığından ayrılmak gerçekten kolay değil. Bu onuru, gururu ömrümün sonuna kadar boynumda bir şeref madalyası olarak taşıyacağım.

"KONGRE ZAMANINDA YAPILSAYDI İLÇE BAŞKANI ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU OLMAYACAKTI”

2018 Nisan ayından bu yana yaklaşık 4.5 senedir yürütmeye çalıştığım ilçe başkanlığı sürecini artık nihayete erdirmenin doğru olacağına arkadaşlarım ve ailem ile birlikte karar verdik. Gerek kongre takviminin ertelenmesi gerekse de milletvekili seçim sürecine yönelik genelgeler bu sürecin nasıl gelişeceği konusunda bana daha net bir plan ortaya çıkardı. Dediğim gibi zaten olağan kongremiz zamanında yapılsaydı yeniden ilçe başkanı olma noktasında bir adaylığım söz konusu olmayacaktı.

"SİZ OLMAZSANIZ YİNE BELSA PLAZAYA UZAKTAN BAKMAK ZORUNDA KALIRDIK"

Evet bu 4.5 yıllık süre içerisinde hepimiz beraberdik, neleri yapıp yapamadığımızı hep birlikte gördük. Bu sürecin tabiki kuşkusuz en önemli başarısı karşımızda duran Belsa Plaza'ya yeniden Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikmek oldu. Yıllar sonra yeniden bu sevinci yaşamak bize nasip oldu, bu süreçte bizle beraber mücadele eden tüm partililerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum, siz olmasanız bugün yine Belsa Plaza'ya uzaktan bakmak zorunda kalırdık.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GURUR KAYNAĞI”

Bu güzel başarının ardından sizler de 2019'daki kongrede beni yeniden ilçe başkanı olarak seçtiniz çok güzel bir kongre süreci yaşadık, CHP İzmit ilçe tarihinin en yoğun katılımlı ilçe kongresini gerçekleştirdik. 417 delegeden 411 delege oy kullandı, bu gerçekten bizim için önemli bir gurur kaynağı oldu. Akabinde hemen pandemi sürecinin başlaması ile birlikte uzun bir süreyi de ne yazık ki siyasetsiz bir ortamda geçirmek zorunda kaldık ve daha sonra mahalle saha çalışmalarını yaparak bugüne kadar geldik.

"MİLLETVEKİLLİĞİ SIFATIYLA KARİYERİME DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Cumhuriyet Halk Partisine hizmet etmenin bir koltuğu olmadığını düşünenlerdenim, yolda yürürken, otobüste giderken, parkta otururken her an CHP ye hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğim. Yönetim kurullarına girene kadar nasıl CHP için ailece elimizden geleni yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tabi ki hedefimiz var, bu kentin insanı olarak, bu kentin sokaklarını, sorunlarını bilen birisi olarak milletvekili sıfatıyla siyasi kariyerime devam etmek istiyorum. Bunu hayal etmek siz değerli partililerim sayesinde, dostlarım sayesinde, görev yaptığım ilk günden bugüne kadar gösterdiğiniz yakınlık ve destekler beni daha da heyecanlandırdı, umarım bu süreci en güzel şekilde değerlendirerek sizlerin tabiri ile "Bizim Hakan" olarak meclisteki yerimizi alırız.

"ALLAH UTANDIRMASIN"

Herhangi bir ünvan, meslek vs arkasına sığınmadan, sadece bu partiye olan aidiyetim ve sizlere olan inancım ile bu yola çıkıyorum, Allah utandırmasın. Buradan çıkınca direk il başkanlığına gidip dilekçemi teslim edeceğim, müsait olan arkadaşlar bana eşlik ederlerse çok sevinirim, yeniden görüşmek dileğiyle, haklarınızı bana helal ediniz, benden yana varsa seve seve helal olsun.

"PARTİNİN ÇAYCISI BİLE OLURUZ"

Çakar daha sonra CHP İl binasına giderek istifa dilekçesini CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızl'ya verdi. CHP İl binasında da kısa bir konuşma yapan Çakar "Ortalama 5 yıldır ilçe başkanıyım. Gün bugün dedik genel merkezin talimatına uymak zorunda kaldık. İstifa etmek istemezdim. Bir başarı elde ettik 15 yıl sonra İzmit'te. Gelinen süreçte 2023 genel seçimlerde hep birlikte CHP neferiyiz. Partinin çaycısı bile oluruz söylemi vardır. İnşallah sağlıklı bir süreç işler. CHP yara almadan bu süreci devam ettirir. Biz 2023 seçiminde daha demokratik bir Türkiye için mücadele edeceğiz."dedi.

"BİRLİK BERABERLİĞİ ARTIRMAK LAZIM"

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı da "Çok uzun süredir birlikteyiz. 2023 hepimiz için önemli bir dönemeç. Bizim hepimizin endeksleneceği yer 2023 seçimleri. Birlik beraberliği artırmak gerekiyor. En önemli şey bu gemiyi güvenli limana mutlaka yanaştırmak gerekiyor. İlçe il başkanlıkları gelip geçicidir. Çok önemli bir virajdan dönüyoruz. Birlik beraberliği artırmak lazım. Kapı kapı dolaşmak lazım. CHP'yi anlatmamız gerekiyor. Seçim döneminde İzmitin kazanılmasında emeği geçmiştir. Teşekkürlerimi iletiyorum."ifadelerini kullandı