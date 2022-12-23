Hurşit Özdemir'in acı günü

Kocaeli’nin tanınmış iş insanlarından olan Hurşit Özdemir’in kayınvalidesi, Gölcük eşrafından merhum Hacı Süreyya Kahyaoğlu’nun eşi Sehavet Kayaoğlu yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sehavet Kayaoğlu’nun cenaze namazı bugün Fevziye Camii’nde Cuma namazına müteakip kılındı. Cenaze namazının ardından Sehavet Kayaoğlu’nun naaşı Gölcük İhsaniye Köyü’ne defnedildi.
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Cenazeye AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Gençtur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Genç, Körfez Belediyesi Koordinatörü Muzaffer Arat, eski Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat ve Recep Ekşi katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.