23 Ara 2022 - 15:21- Asayiş G: 23 Ara 2022 - 15:25

Hurşit Özdemir'in acı günü

Kocaeli’nin tanınmış is insanlarından Hurşit Özdemir’in kayınvalidesi Sehavet Kayaoğlu(90)’nun cenazesi Fevziye Camii’nde kılınan namazla birlikte toprağa verildi
Hurşit Özdemir'in acı günü mask
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Kocaeli’nin tanınmış iş insanlarından olan Hurşit Özdemir’in kayınvalidesi, Gölcük eşrafından merhum Hacı Süreyya Kahyaoğlu’nun eşi Sehavet Kayaoğlu yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sehavet Kayaoğlu’nun cenaze namazı bugün Fevziye Camii’nde Cuma namazına müteakip kılındı. Cenaze namazının ardından Sehavet Kayaoğlu’nun naaşı Gölcük İhsaniye Köyü’ne defnedildi.

YOĞUN KATILIM

Cenazeye AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Gençtur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Genç, Körfez Belediyesi Koordinatörü Muzaffer Arat, eski Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat ve Recep Ekşi katıldı.
# Büyükşehir Belediyesi, Kartepe, genç

23 Ara 2022 - 15:21 - Asayiş

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