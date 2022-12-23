23 Ara 2022 - 15:31- Eğitim G: 23 Ara 2022 - 15:40

Cantürk, mazbatasını YÖK Başkanından teslim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen tören ile Rektörlük mazbatasını aldı. Rektör Prof. Dr. Cantürk’e mazbatası YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından verildi.

Cantürk, mazbatasını YÖK Başkanından teslim aldı mask
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Kocaeli Üniversitesine Rektör olarak atanmaktan onur duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk; kentimizin gözbebeği, bölgemizin ve ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından olan Kocaeli Üniversitesi’ni çok daha ilerilere taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine teşekkürlerini sundu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise Rektörlük görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e tebriklerini iletti. 
# eğitim, Kocaeli Üniversitesi

23 Ara 2022 - 15:31 - Eğitim

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