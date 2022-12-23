Cantürk, mazbatasını YÖK Başkanından teslim aldı

Kocaeli Üniversitesine Rektör olarak atanmaktan onur duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk; kentimizin gözbebeği, bölgemizin ve ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından olan Kocaeli Üniversitesi’ni çok daha ilerilere taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.
Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine teşekkürlerini sundu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise Rektörlük görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e tebriklerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.