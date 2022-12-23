23 Ara 2022 - 15:29- Gündem G: 23 Ara 2022 - 15:39

İsmail Andız Camii ibadete açıldı

İzmitli İş İnsanı İsmail Andız tarafından Kabaoğlu Mahallesinde yaptırılan İsmail Andız Camii bugün İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı’nın kıldırdığı Cuma Namazı ile ibadete açıldı.

Cihat Polat
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İsmail Andız Camii ibadete açıldı mask
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İzmit’in hayırsever İş İnsanlarından İsmail Andız’ın, Kabaoğlu Mahallesi Ali Örden Caddesi üzerinde yaptıracağı İsmail Andız Camii projesi temel atma töreni 12 Mart 2021 tarihinde Cuma Namazı sonrası yapılmıştı. Yaklaşık 20 ay sonra bugün yine bir Cuma namazında cami ibadete açıldı. Cami'nin ilk namazını İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı kıldırdı. 250 kişinin aynı anda namaz kılabildiği cami modern çizgilerle yapıldı. Mimari tasarımını Seda Ünal’ın yaptığı camide altın oran hesapları baz alındı. Geniş bir avluya sahip olan camide namazın ardından konuşan ilçe müftüsü Şavlı,”Bu resmi bir açılış değil. Camimiz şuan sadece ibadete açıldı. Minaresini bir hayırsever tarafından tamamlanacak olan caminin çevre düzenlemelerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapma sözü verdi." dedi.
# Büyükşehir Belediyesi, çevre

23 Ara 2022 - 15:29 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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