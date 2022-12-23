23 Ara 2022 - 15:49- Spor

İşte Türkiye Kupası’nda son 16 eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlandı ve eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.