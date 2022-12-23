23 Ara 2022 - 15:49- Spor G: 23 Ara 2022 - 15:52

İşte Türkiye Kupası’nda son 16 eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlandı ve eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.

Erdem Övüç
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İşte Türkiye Kupası’nda son 16 eşleşmeleri mask
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Ankaragücü - Beşiktaş

Fenerbahçe – Çaykur Rizespor

Alanyaspor – Galatasaray

Gaziantep FK – Konyaspor

Ümraniye - Trabzon

Karagümrük – Başakşehir

Antalyaspor – Kayserispor

Sivasspor – Karacabey Belediye
# türkiye

23 Ara 2022 - 15:49 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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