Kocaelispor iki genç santrforu gündemine aldı

ONUR ARI’NIN TALİBİ ÇOK

Kocaelispor, 3. Lig 1. Grup’ta son sırada yer alan, Türk futbolunun köklü camialarından Eskişehirspor’da forma giyen golcü isim Onur Arı ile aynı grubun iddialı ekiplerinden Belediye Kütahyaspor’un golcüsü Yusuf Atasoy’u yakın takibe aldı. 2001 doğumlu Onur Arı, Eskişehirspor alt yapısında yetişti. Bu sezon 17 lig maçında 5, 2 kupa maçında da 1 gole imza attı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken futbolcu İstanbul takımlarının da takibinde.

YUSUF ATASOY’UN 7 GOLÜ VAR

1999 doğumlu Yusuf Atasoy ise bu sezon 17 lig 1 de kupa maçında forma giydi ve rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Yusuf geride bıraktığımız sezon Çatalcaspor’da 33 lig maçında 15, 2 sezon önce aynı takımda yine 33 maçta 11 kez ağları havalandırdı. Aslen Şanlıurfalı olan Yusuf, Beşiktaş alt yapısında yetişti, Erbaaspor ve Başkent Futbol Kulübü’nde de oynadı.