Direkten döndük!

Açıklama şu şekilde: 18.12.2022 tarihinde oynanan Kocaelispor- Ankara Demirspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.