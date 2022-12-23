23 Ara 2022 - 15:57- Spor G: 23 Ara 2022 - 15:59

Direkten döndük!

TFF, PFDK kararlarını açıkladı. Kocaelispor’a Ankara Demirspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 28 bin lira ceza verildi.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Direkten döndük! mask

Açıklama şu şekilde: 18.12.2022 tarihinde oynanan Kocaelispor- Ankara Demirspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
# karar, Ankara, Kocaelispor

23 Ara 2022 - 15:57 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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