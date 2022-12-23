İzmit’e atanan öğretmenlerden Halk Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Kurum müdürü Zeki Kalaç, Müdür yardımcıları Aslı Günerhan Sadık, İbrahim Kaygusuz, Mehmet Aydın, Halit Velioğlu ev sahipliğinde ziyaret gerçekleştirildi. Kurum Müdürü Zeki Kalaç, eğitim ve yaşama dair deneyimlerini, bilgi birikimini paylaştı, İzmit Halk Eğitimi Merkezi’nin misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirme yaptı, ilk ataması yapılan meslektaşlarına çalışma hayatlarında başarılar diledi.
Günün anısına hatıra paylaşımı yapıldıktan öğretmenler programlarına devam etmek üzere İzmit Halk Eğitimi Merkezi’nden ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.