23 Ara 2022 - 16:01- Eğitim G: 23 Ara 2022 - 16:06

İzmit’e atanan öğretmenlerden Halk Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Eylül ayında İzmit’te atanan aday öğretmenler, ‘Aday Öğretmen Uyum Semineri’ programı kapsamında önceki gün İzmit Ortaokulu Müdürü Ali İlengiz nezaretinde İzmit Halk Eğitimi Merkezi’ni ziyaret etti.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
İzmit’e atanan öğretmenlerden Halk Eğitim Merkezi’ne ziyaret mask
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Kurum müdürü Zeki Kalaç, Müdür yardımcıları Aslı Günerhan Sadık, İbrahim Kaygusuz, Mehmet Aydın, Halit Velioğlu ev sahipliğinde ziyaret gerçekleştirildi. Kurum Müdürü Zeki Kalaç, eğitim ve yaşama dair deneyimlerini, bilgi birikimini paylaştı, İzmit Halk Eğitimi Merkezi’nin misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirme yaptı, ilk ataması yapılan meslektaşlarına çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Günün anısına hatıra paylaşımı yapıldıktan öğretmenler programlarına devam etmek üzere İzmit Halk Eğitimi Merkezi’nden ayrıldı.
# eğitim, Aydın

23 Ara 2022 - 16:01 - Eğitim

Muhabir  Mesut Akbulut

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