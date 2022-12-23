İzmit’e atanan öğretmenlerden Halk Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Kurum müdürü Zeki Kalaç, Müdür yardımcıları Aslı Günerhan Sadık, İbrahim Kaygusuz, Mehmet Aydın, Halit Velioğlu ev sahipliğinde ziyaret gerçekleştirildi. Kurum Müdürü Zeki Kalaç, eğitim ve yaşama dair deneyimlerini, bilgi birikimini paylaştı, İzmit Halk Eğitimi Merkezi’nin misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirme yaptı, ilk ataması yapılan meslektaşlarına çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Günün anısına hatıra paylaşımı yapıldıktan öğretmenler programlarına devam etmek üzere İzmit Halk Eğitimi Merkezi’nden ayrıldı.