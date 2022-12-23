İskenderun Mertan ile ilgileniyor

KOCAELİSPOR İLE DOKU UYMADI

Teknik Direktör Bülent Yenihayat ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Halit Ersoy hazırlarken, İskenderun ekibi son maçında Uşakspor’u Okan Dernek, Yasin Abdioğlu ve Enes Soy’un golleriyle 3-1 mağlup etti. İskenderunspor gol yollarında zaman zaman zor anlar yaşarken ofans hattı ile ilgili Kocaelispor’dan Mertan Caner Öztürk’ü gündemine aldı. Konu ile ilgili kararı Kocaelispor yönetiminin vereceği belirtildi. Mertan yeşil siyahlı formayla 17 lig 1 de kupa olmak üzere 18 maça çıktı, kupa maçında Ayvalıkgücü’ne gol attı. 1992 doğumlu futbolcu ligdeki tüm maçlarda oyuna sonradan dahil oldu ve gol atamadı.