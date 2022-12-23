23 Ara 2022 - 16:21- Spor G: 23 Ara 2022 - 16:24

İskenderun Mertan ile ilgileniyor

Kocaelispor’a bu sezon öncesinde İstanbulspor’dan transfer edilen santrfor Mertan Caner Öztürk ile aynı grupta yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren İskenderunspor’un ilgilendiği öğrenildi

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
İskenderun Mertan ile ilgileniyor mask

KOCAELİSPOR İLE DOKU UYMADI

Teknik Direktör Bülent Yenihayat ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Halit Ersoy hazırlarken, İskenderun ekibi son maçında Uşakspor’u Okan Dernek, Yasin Abdioğlu ve Enes Soy’un golleriyle 3-1 mağlup etti. İskenderunspor gol yollarında zaman zaman zor anlar yaşarken ofans hattı ile ilgili Kocaelispor’dan Mertan Caner Öztürk’ü gündemine aldı. Konu ile ilgili kararı Kocaelispor yönetiminin vereceği belirtildi. Mertan yeşil siyahlı formayla 17 lig 1 de kupa olmak üzere 18 maça çıktı, kupa maçında Ayvalıkgücü’ne gol attı. 1992 doğumlu futbolcu ligdeki tüm maçlarda oyuna sonradan dahil oldu ve gol atamadı.
# Kocaelispor

23 Ara 2022 - 16:21 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.018.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Manchester City çeyrek finalde mask
Manchester City çeyrek finalde
Berat Tırak Alanyaspor kampına davet edildi mask
Berat Tırak Alanyaspor kampına davet edildi
Kopmalar başlıyor! mask
Kopmalar başlıyor!
Sporla hayata tutunan engelli çiftin bileği bükülmüyor mask
Sporla hayata tutunan engelli çiftin bileği bükülmüyor
Doğantepe’de hakeme protesto! mask
Doğantepe’de hakeme protesto!
Beykan Şimşek: Silahımız birliktelik mask
Beykan Şimşek: Silahımız birliktelik
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL