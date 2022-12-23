İskenderun Mertan ile ilgileniyor

KOCAELİSPOR İLE DOKU UYMADI
Teknik Direktör Bülent Yenihayat ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Halit Ersoy hazırlarken, İskenderun ekibi son maçında Uşakspor’u Okan Dernek, Yasin Abdioğlu ve Enes Soy’un golleriyle 3-1 mağlup etti. İskenderunspor gol yollarında zaman zaman zor anlar yaşarken ofans hattı ile ilgili Kocaelispor’dan Mertan Caner Öztürk’ü gündemine aldı. Konu ile ilgili kararı Kocaelispor yönetiminin vereceği belirtildi. Mertan yeşil siyahlı formayla 17 lig 1 de kupa olmak üzere 18 maça çıktı, kupa maçında Ayvalıkgücü’ne gol attı. 1992 doğumlu futbolcu ligdeki tüm maçlarda oyuna sonradan dahil oldu ve gol atamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aslan Er - Merthanı alana Gül bedava
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.