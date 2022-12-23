Yiğitali’ye Kastamonu kancası

Sezon öncesindeki performansıyla “ Kocaelispor’un yeni transferi” olarak adlandırılan ancak resmi maçlarda beklentilerin altında kalan futbolcu bu sezon yeşil siyahlı formayla 11 lig 1 de kupa maçında toplam 435 dakika süre buldu.

İZMİTLİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Sezon öncesi sırtına geçirdiği 41 numaralı formasıyla büyük bir heyecanla başladığı sezonda ilk yarının son 7 maçında sadece 5 dakika süre bulan Yiğitali, Keçiören, Kırklareli ve İskenderun tarafından da takip ediliyor. Kastamonuspor’da Teknik Direktör Ümit Karan’ın ekibinde yer alan İzmitli antrenörler İbrahim Karaduman ve Sertaç Yaman’ın da referans olduğu futbolcunun, İzmitli futbolcular Kemal Can Aydemir ve Berkay Samancı ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin, 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Yiğitali’yi kiralık olarak göndermesi bekleniyor.