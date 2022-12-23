Yiğitali’ye Kastamonu kancası

Sezon öncesindeki performansıyla “ Kocaelispor’un yeni transferi” olarak adlandırılan ancak resmi maçlarda beklentilerin altında kalan futbolcu bu sezon yeşil siyahlı formayla 11 lig 1 de kupa maçında toplam 435 dakika süre buldu.
İZMİTLİLİLERDEN BİLGİ ALDI
Sezon öncesi sırtına geçirdiği 41 numaralı formasıyla büyük bir heyecanla başladığı sezonda ilk yarının son 7 maçında sadece 5 dakika süre bulan Yiğitali, Keçiören, Kırklareli ve İskenderun tarafından da takip ediliyor. Kastamonuspor’da Teknik Direktör Ümit Karan’ın ekibinde yer alan İzmitli antrenörler İbrahim Karaduman ve Sertaç Yaman’ın da referans olduğu futbolcunun, İzmitli futbolcular Kemal Can Aydemir ve Berkay Samancı ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin, 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Yiğitali’yi kiralık olarak göndermesi bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.