Zafer Partili Toluç: "AKP’yi devirecek isim Mansur Yavaş’tır"

“KILIÇDAROĞLU DEFALARCA BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDI”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sayısız seçim kaybettiğini belirten Toluç,“Ülkemiz AKP iktidarıyla 5 sene daha kayıp yaşamamalı ancak Tayyip Erdoğan’ı devirmek kolay değil. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce şansını defalarca denedi, boyunun ölçüsünü aldı. Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın belirttiği isim Mansur Yavaş, hem siyasi birikim olarak hem karakter olarak bu işin üstesinden gelebilecektir ama her zamanki gibi muhalefet, muhalefet olarak kalmak istiyor” dedi.

“AKP OYLARI DÜŞTÜKÇE…”

Sözlerini sürdüren BaşkanToluç, “Ülke Mülteciler tarafından istila edilmiş durumda. İşsizlik, enflasyon, terör sorunu gibi sorunlarla uğraşılırkenAKP oyları %30’a kadar gerilemişken CHP liderinin çıkıp HDP’lileri savunmasına anlam veremiyoruz.Sanki ülkedeki tek sorun HDP’liler. Kemal bey ya iktidar olmak istemiyor ya da halkın gerçeklerinden çok uzak. Bu iki durum bile aday olmaması için yeterli” dedi.