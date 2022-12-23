23 Ara 2022 - 16:26- Siyaset G: 23 Ara 2022 - 16:29

Zafer Partili Toluç: "AKP’yi devirecek isim Mansur Yavaş’tır"

Zafer Partisi Gölcük İlçe Başkanı Okan Toluç, haftalık basın açıklamasında 6’lı Masa’nın aday belirlemekte zorluk yaşadığını belirterek, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarı, Ekrem İmamoğlu’nun mağduriyeti derken halkın istediği Mansur Yavaş yok sayılmaktadır. Eğer AKP iktidarını gerçekten devirmek istiyorlarsa ilk turda seçimi kazanacak aday Mansur Yavaş’tır” dedi
Zafer Partili Toluç: "AKP’yi devirecek isim Mansur Yavaş’tır" mask

“KILIÇDAROĞLU DEFALARCA BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDI”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sayısız seçim kaybettiğini belirten Toluç,“Ülkemiz AKP iktidarıyla 5 sene daha kayıp yaşamamalı ancak Tayyip Erdoğan’ı devirmek kolay değil. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce şansını defalarca denedi, boyunun ölçüsünü aldı. Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın belirttiği isim Mansur Yavaş, hem siyasi birikim olarak hem karakter olarak bu işin üstesinden gelebilecektir ama her zamanki gibi muhalefet, muhalefet olarak kalmak istiyor” dedi.

“AKP OYLARI DÜŞTÜKÇE…”

Sözlerini sürdüren BaşkanToluç, “Ülke Mülteciler tarafından istila edilmiş durumda. İşsizlik, enflasyon, terör sorunu gibi sorunlarla uğraşılırkenAKP oyları %30’a kadar gerilemişken CHP liderinin çıkıp HDP’lileri savunmasına anlam veremiyoruz.Sanki ülkedeki tek sorun HDP’liler. Kemal bey ya iktidar olmak istemiyor ya da halkın gerçeklerinden çok uzak. Bu iki durum bile aday olmaması için yeterli” dedi.
# chp, AKP

23 Ara 2022 - 16:26 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Burhan Gülkan - Hdp desteği olmadan hiç bir aday kazanamaz,genel başkanın da kenardan bir koltuk kaparmıyım diye sağdan gelen mansur yavaş diyor kılıçtaroğlu veya imamoğlu olursa yancılık yapamayacaksınız hdp yede sallamayın senin genel başkanın da aday olsa desterk için hdp nin kapısını çalacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 20:51
04

çenesuyu - evet kızılbaşoğlu defalarca boyunun ölçüsünü aldı bu seçimde kim olursa olsun yine boyunun ölçüsünü alacaktır reis yoluna devam edecektir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 18:42
03

Eski Ak Partili - Ulan Kılıçdaroğlu sen olma aday oy alamazsın halkın sesine cevap ver herkez Mansur yavaşı istiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 18:23
02

K.çeşmeli - yavaşşşşşşşşşş ol sinan aygün ve diğer ankaralı mütahitlerde yesin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 17:38
01

Sen Ben - Vay vay geçmişini unutan insanlar bir geriye dönüp bakın dünya olumsuzluklara savaşıyor t.c ayakta duruyor herşeye ramen bir düşünün sayın cumhurbaşkanımızın öncülük yapıp yapılan hizmetler bir düşünülsün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 16:58
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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