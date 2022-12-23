İzmit Soydan İş Merkezi’ndeki program yarın(24 Aralık Cumartesi) saat 14.00’te başlayacak. Küpçü, herkesi kitap tanıtımına davet etti.
23 Ara 2022 - 17:04- Kültür-Sanat Güncelleme: 23 Ara 2022 - 17:11
Mustafa Küpçü, kitabını tanıtıyor
Gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü, yarın(24 Aralık Cumartesi) İzmit’e Ağıt-Özgenç diziler’ adlı kitabını tanıtacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.