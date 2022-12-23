23 Ara 2022 - 17:04- Kültür-Sanat G: 23 Ara 2022 - 17:11

Mustafa Küpçü, kitabını tanıtıyor

Gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü, yarın(24 Aralık Cumartesi) İzmit’e Ağıt-Özgenç diziler’ adlı kitabını tanıtacak.
Mustafa Küpçü, kitabını tanıtıyor mask

İzmit Soydan İş Merkezi’ndeki program yarın(24 Aralık Cumartesi) saat 14.00’te başlayacak. Küpçü, herkesi kitap tanıtımına davet etti.

23 Ara 2022 - 17:04 - Kültür-Sanat

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