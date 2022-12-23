23 Ara 2022 - 20:47- Asayiş G: 23 Ara 2022 - 20:51

PKK'nın gençleri aldatması için çalışan şahıslar yakalandı 

Kocaeli'de gençleri örgüte üye yapmak amacıyla çalışmalar yürüten 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken 3 şüpheli adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı 

Cihat Polat
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Kocaeli'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlere yönelik örgüte üyelik ve propaganda amaçlı çalışmalar yaptıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

23 Ara 2022 - 20:47 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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