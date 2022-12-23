Kocaeli'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlere yönelik örgüte üyelik ve propaganda amaçlı çalışmalar yaptıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
23 Ara 2022 - 20:47- Asayiş Güncelleme: 23 Ara 2022 - 20:51
PKK'nın gençleri aldatması için çalışan şahıslar yakalandı
Kocaeli'de gençleri örgüte üye yapmak amacıyla çalışmalar yürüten 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken 3 şüpheli adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.