23 Ara 2022 - 22:33- Gündem G: 23 Ara 2022 - 22:38

Acil kan gerekiyor

Kocaeli Medikal Park Hastanesinde 29 Aralık 2022 Perşembe günü ameliyat olacak Fatma TURAN için 4 ünite kana ihtiyaç vardır (En az 4 kişi tarafından verilmesi gerekli).
Acil kan gerekiyor mask

Kocaeli bölgesindeki herhangi bir Kızılay Kan Merkezi'ne gidilip kan verilmesi rica olunur.
Kızılay Kan Merkezi'nin kan alımından sonra kişilere verdiği bileklik (E) Dz.Kd.Alb. Nail TURAN'IN WhatsApp'ına gönderilmeli. KAN GRUBU FARK ETMEZ .
Kan verebilecek olan değerli vatandaşlar, Kızılay'ın vermiş olduğu bilekliğin resmini WhatsApp'tan göndermeyi lütfen unutmayın.


Nail Turhan
0538 427 17 90
# Vatandaşlar

23 Ara 2022 - 22:33 - Gündem

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