Acil kan gerekiyor

Kocaeli bölgesindeki herhangi bir Kızılay Kan Merkezi'ne gidilip kan verilmesi rica olunur.

Kızılay Kan Merkezi'nin kan alımından sonra kişilere verdiği bileklik (E) Dz.Kd.Alb. Nail TURAN'IN WhatsApp'ına gönderilmeli. KAN GRUBU FARK ETMEZ .

Kan verebilecek olan değerli vatandaşlar, Kızılay'ın vermiş olduğu bilekliğin resmini WhatsApp'tan göndermeyi lütfen unutmayın.



Nail Turhan

0538 427 17 90