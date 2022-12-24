24 Ara 2022 - 11:06- Eğitim G: 24 Ara 2022 - 14:43

Okul kantinlerinde kira artışı sabit kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak.
Okul kantinlerinde kira artışı sabit kaldı mask

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 12 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, sözleşme süresi bir yılı aşan, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023 dahil, bu tarihe kadar yapılacak olan kira artışı, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak.

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi ile bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil edilen kira gelirleri, bu maddeye göre tekrar hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iade işlemleri gerçekleştirilecek. (Cumhuriyet)
# eğitim, Okul

24 Ara 2022 - 11:06 - Eğitim

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