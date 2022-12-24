Marketin deposunda kendini asan genç kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kartepe İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir markette çalışan genç kadın marketin deposunda kendini astı. İsmi henüz öğrenilmeyen genç kadını gören mesai arkadaşları, ipten indirerek durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Hızla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından genç kadın hastaneye kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının neden intihar ettiği bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.