Marketin deposunda kendini asan genç kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kartepe İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir markette çalışan genç kadın marketin deposunda kendini astı. İsmi henüz öğrenilmeyen genç kadını gören mesai arkadaşları, ipten indirerek durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Hızla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından genç kadın hastaneye kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının neden intihar ettiği bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
erol demirbek TÜRK - yine bugün 2 kadın öldü. kim bilir ne sorunlar ile boğuşuyordu rahmetli . mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı dilerim.
ayhan - HAYRET HÜKÜMETE YÜKLEMEMİŞSİN SORUNU
Cem Yıldırım - Göçmenlere sahip çıktık evlerimizi hastanelerimizi işlerimizi verdikte kendi gençlerimize sahip çıkamadık
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.