24 Ara 2022 - 12:07- Asayiş G: 24 Ara 2022 - 16:18

Marketin deposunda kendini asan genç kadın hayatını kaybetti

Kartepe’de bir markette çalışan genç kadın, marketin deposunda kendini astı. Hastaneye kaldırılan genç kadın yaşamını yitirdi.
Marketin deposunda kendini asan genç kadın hayatını kaybetti mask
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Edinilen bilgilere göre,  Kartepe İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir markette çalışan genç kadın marketin deposunda kendini astı. İsmi henüz öğrenilmeyen genç kadını gören mesai arkadaşları, ipten indirerek durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Hızla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından genç kadın hastaneye kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının neden intihar ettiği bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Kartepe, genç, Kadın, Olay, sağlık

24 Ara 2022 - 12:07 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

erol demirbek TÜRK - yine bugün 2 kadın öldü. kim bilir ne sorunlar ile boğuşuyordu rahmetli . mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı dilerim.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 13:29
03

ayhan - @erol demirbek TÜRK 02 nolu yoruma cevabı: HAYRET HÜKÜMETE YÜKLEMEMİŞSİN SORUNU

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 15:08
01

Cem Yıldırım - Göçmenlere sahip çıktık evlerimizi hastanelerimizi işlerimizi verdikte kendi gençlerimize sahip çıkamadık

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 24 Aralık 13:20
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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