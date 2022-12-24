CHP’de bayram havası! “iktidara gidiyoruz”

Kemençe eşliğinde şarkılar söylendi. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ise seçimlere gönderme yaparak, “Artık bu yüzler gülecek iktidara gidiyoruz” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İzmit İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş milletvekili aday adaylığı için istifa edeceğini duyurmuştu. İstifa süreci ise 26 Aralık’a kadar devam edecek. Beyaztaş, bugün partisinin il başkanlık binasında istifasını açıkladı. Beyaztaş istifasını açıklamadan önce il binasında kemece ve şarkılar söylendi. Bayram havasının olduğu il başkanlık binasında iktidara seçim göndermesi yapıldı. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı: “Artık bu yüzler gülecek iktidara gidiyoruz. Bugün burada birlikte olmamızın sebebi Veli kardeşimiz istifasını verecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.
Kemençe eşliğinde şarkılar söylendi. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ise seçimlere gönderme yaparak, “Artık bu yüzler gülecek iktidara gidiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
çenesuyu - hangi iktidara chdp içindeki iktidara mı acaba avucunuzu yalarsınız bu millet size iktidar asla vermez
kibarcik - sagırlar korler bırbırletrını agırlar veselam
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.