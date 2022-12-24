CHP’de bayram havası! “iktidara gidiyoruz”

Kemençe eşliğinde şarkılar söylendi. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ise seçimlere gönderme yaparak, “Artık bu yüzler gülecek iktidara gidiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İzmit İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş milletvekili aday adaylığı için istifa edeceğini duyurmuştu. İstifa süreci ise 26 Aralık’a kadar devam edecek. Beyaztaş, bugün partisinin il başkanlık binasında istifasını açıkladı. Beyaztaş istifasını açıklamadan önce il binasında kemece ve şarkılar söylendi. Bayram havasının olduğu il başkanlık binasında iktidara seçim göndermesi yapıldı. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı: “Artık bu yüzler gülecek iktidara gidiyoruz. Bugün burada birlikte olmamızın sebebi Veli kardeşimiz istifasını verecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.