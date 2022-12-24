24 Ara 2022 - 12:28- Siyaset G: 24 Ara 2022 - 14:23

CHP’de bayram havası! “iktidara gidiyoruz”

CHP il başkanlık binasında bugün Veli Beyaztaş’ın istifası için toplanıldı. Basın açıklamasının öncesinde parti binasında bayram havası oluşturuldu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Kemençe eşliğinde şarkılar söylendi. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ise seçimlere gönderme yaparak, “Artık bu yüzler gülecek iktidara gidiyoruz” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İzmit İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş milletvekili aday adaylığı için istifa edeceğini duyurmuştu. İstifa süreci ise 26 Aralık’a kadar devam edecek. Beyaztaş, bugün partisinin il başkanlık binasında istifasını açıkladı. Beyaztaş istifasını açıklamadan önce il binasında kemece ve şarkılar söylendi. Bayram havasının olduğu il başkanlık binasında iktidara seçim göndermesi yapıldı. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı: “Artık bu yüzler gülecek iktidara gidiyoruz. Bugün burada birlikte olmamızın sebebi Veli kardeşimiz istifasını verecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.
# chp

24 Ara 2022 - 12:28 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.023.538 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

çenesuyu - hangi iktidara chdp içindeki iktidara mı acaba avucunuzu yalarsınız bu millet size iktidar asla vermez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 12:54
01

kibarcik - sagırlar korler bırbırletrını agırlar veselam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 12:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Songül Kaya aday adayı  mask
Songül Kaya aday adayı 
Zafer Partili Toluç: "AKP’yi devirecek isim Mansur Yavaş’tır" mask
Zafer Partili Toluç: "AKP’yi devirecek isim Mansur Yavaş’tır"
Başkan Ellibeş: "Onlar geçmişi özleye dursun" mask
Başkan Ellibeş: "Onlar geçmişi özleye dursun"
Çakar resmen aday adayı “İnşallah sağlıklı bir süreç işler” mask
Çakar resmen aday adayı “İnşallah sağlıklı bir süreç işler”
Karaosmanoğlu’na hapis cezası! mask
Karaosmanoğlu’na hapis cezası!
Seçimler 14 Mayıs'da mı yapılacak? mask
Seçimler 14 Mayıs'da mı yapılacak?
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL