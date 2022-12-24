Beyaztaş: “Hukukun savunucusu iktidarımız geliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) İzmit İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş milletvekili aday adaylığı için istifa edeceğini duyurmuştu. İstifa süreci ise 26 Aralık’a kadar devam edecek. Beyaztaş, bugün partisinin il başkanlık binasında istifasını açıkladı. Beyaztaş istifasını açıklamadan önce il binasında kemece ve şarkılar söylendi. Bayram havasının olduğu il başkanlık binasında iktidara seçim göndermesi yapıldı. Beyaztaş’ın yerine kimin geleceği ise henüz açıklanmadı. Toplantıya CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Yöneticileri, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Necat Çakır, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Süleyman Şen, CHP Gençlik Örgütleri Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut, CHP İzmit İlçe eski Başkanları Hakan Çakar Mehmet Ümit Küçükkaya, geçmiş dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, CHP İzmit eski İlçe Sekreteri Arda Başaran, daha önce görev yapmış isimler katıldı.

“YENİ BİR HEYECAN…”

Partisinin il başkanlık binasında istifasını açıkladıktan sonra basın açıklaması gerçekleştiren Veli Beyaztaş şu ifadelere yer verdi: “Büyük önderimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere varlığımızın ve geleceğimizin en kıymetli temeli olarak verdiği birinci görev olan "Türk istiklali Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etme bilinç ve sorumluluğu yola çıktım. biran olsa dahi hiç çıkmadığım, eğilmeden bükülmeden dimdik yürüdüğüm yolda, bir kutsal görev daha edinme niyetiyle, aynı zaman da 2. ailem olan milli mücadelenin partisi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında liderim, genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ülkeme milletime hizmete devam etmek için, gerek partime yeni bir heyecan, gerekse partim için farklı bir kulvarda hizmete devam için milletvekilliği aday adaylığı için yönetim kurulu üyeliğinden istifa kararı almış bulunmaktayım.

“KAYGILI VE ÜZÜNTÜLÜYÜM”

99 yıl önce Kuruluş amacı ülkesini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak, modern Türkiye'nin kurulması için ekonomik, sosyal ve siyasal alanda devrimler yapmak, çağdaş bir devlet ve toplum yaratmak amacında olan partinin bir neferi olmaktan onurlu ve gururluyum. Milli mücadelenin kahramanlarının temsil ettiği makama aday adaylığında bulunmanın dahi büyük onuru, gururu ve heyecanı içindeyim. 1 yüzyıl önce dahi bu kadar büyük bir vizyon ile kurulan bir siyasi partimin kurulduğu ülkemin bugün gelmiş olduğu içine düştüğü durumdan, her bir bilinçli, duyarlı, vatansever bireyi gibi kaygılı ve üzüntülüyüm.

“MÜCADELEMİZE KATKI İÇİN BURADAYIM”

Hukukun yok sayıldığı, insan hakları ihlallerinin fazlasıyla yaşandığı ve her gün birine yenisinin eklendiği, sağlık, eğitim alanlarında eşitsizliğin ortadan kaldırıldığı, ekonominin yerlerde sürünüp, emekçinin aylık 8500 TL'ye muhtaç kılındığı bir düzen, dönem içinde geçiyoruz. 20 yıldır ülkeye kabus gibi çöken, tek bir kişinin buyrukları ile yönetildiği zannedilen o tek bir kişiye karşı, karakteri, vicdanı, merhameti, vatan millet severliği yüksek, liderimiz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun mücadelesine bir nebzede olsa katkı sunma mücadelesi için buradayım.

“GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK LAZIM”

"Partide gençlerin önüne açmak lazım" gibi süslü sözlerin uygulanması gerektiğini dolu dolu haykırmak, seslendirmek için buradayım, örgütte emeğin üstü kılındığı, örgüt de emeği olmayanların, bir yerlere aday gösterilmemesi gerektiğini de daha yüksek sesle söylemek için buradayım. aday olmak için Birilerinin adamı gibi hiçbir mantığa hakka sığmayan gerekçelerle aday gösterilme olaylarının sonlanması gerektiğini haykırmak için buradayım. Dönen dönsün ben dönmezsem yolundan" ilkesini yaşamının tüm alanında, damarlarına kadar yerleştiren Horasandan gelip Anadoluya yerleşen bir geleneğin, bir ailenin ferdi olarak, önüme çıkılan tüm engellere, daha fazla hizmet etmek için almaya çalıştığım fırsatların önüne duvar örenlere karşı, kendime başka çıkışlar yaratır yılmadan, yorulmadan, korkmadan kararlılıkla ve içimde hiç tükenmeyecek umut inancıyla evrensel doğrular ışığında mücadeleme devam ederim.

“GELİYOR İKTİDARIMIZ”

Buradan siyaset de siyaset dışında kendileri ve ülkeleri için mücadele veren genç kardeşlerime seslenmek istiyorum, çekinmeyin umutsuzluğa hiç kapılmayın, gelin kendi fırsatlarınızı yaratın, çünkü cumhuriyet halk partisinde en yüksek samimiyetle kalben gençlere inanan, geleceğin gençlerde olduğunu hayatının ilkesi yapan, onlara yol açacak bir lider Kemal Kılıçdaroğlu var. Her bir karar yeni bir başlangıç, daha yeni başlıyoruz. Gidiyor gitmekte olan, geliyor hakkın adaletin hukukun savunucusu olan iktidarımız” dedi.

“HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR”

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı: “Ben bu yola çıktığımda yapamaz edemez dediler, CHP İl Gençlik Kollarından çıkan herkesin yapabileceği bir görevdir. Ben görevimi büyük zevk ve onurla yapıyorum. Kimse koltuk vermez bizler zorlayacağız. Bizler zorlamadığımız sürece başarı gelmez. Çıktığın yol aydınlık olsun. Herkesin yüzü gülüyor bu çok kıymetli herkes iktidarın ışığını görüyor. 12. Cumhurbaşkanı altılı masadan çıkacak. İktidar görmek için il başkanlığına adayım demiştim. Şimdi yolumuz açık başarılar diliyorum” dedi.

AV. VELİ BEYAZTAŞ KİMDİR?

1985 Erzurum doğumludur. İlk, orta, lise eğitiminden sonra, 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış mezun olduktan sonra 2007 yılında avukatlık mesleğine başlamıştır. 2008 yılında İzmir de Yedek Subay olarak tamamladığı askerlik görevinden sonra 2009 yılında kurmuş olduğu avukatlık ofisinde ortağı Av. Recep Hekimci ile birlikte serbest avukatlık yapmaktadır. 2014-2019 yılları arasında İzmit belediyesi meclis üyeliği yapmış, meclis üyeliği görevi esnasında kültür sanat ve imar komisyon üyeliği, 3 yıl encümen üyeliği ve grup başkanvekilliği yapmıştır. Daha sonra İzmit ilçe başkanlığında ilçe yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş, 2019-2022 yılları arasında ilçe sekreterliği görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda Kocaeli barosunda da 2018-2021 yılları arasında yaklaşık 3 yıl yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Evli olup, iki kız çocuk babasıdır.



