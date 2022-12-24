DP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık!

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül bugün il binasında kahvaltılı basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, Merkez Karar Kurulu Üyesi Aynur Kurt ve yöneticiler katılım gösterdi.

"ADAYDAN ÇOK SİSTEMİN ÖNEMLİ OLDUĞU BİR SEÇİM"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu "Adayımız Kemal Beyse ona oy vermeyiz diye bir şey yok. Millet İttifakı ortaya bir sistem koyacak. 100 yıllarca bu milleti yönetecek bir sistem koyacak, biz propagandalarımızı ona göre yapacağız. 20 yıldır iktidarı yöneten bir iktidar var öbür tarafta da bir sistem var. Bu sisteme geçmek zorundayız. Burada aday Kemal Bey olmuş, bizim için çok önemli değil. Adaydan çok sistemin önemli olduğu bir seçim."

" AKP İKTİDARI GELSİN DİYE BU MİLLET MÜCADELE VERİP ŞEHİT OLMADI"

Sözlerinin devamında Aydoğdu,"6 siyasi partinin de özgüveni çok yüksek ben bugün buradan çok rahatlıkla söylüyorum önümüzdeki seçim AK Parti'nin gittiğini çok net görüyoruz. burada iş aziz Türk milletine düşüyor. Bu millet baskılara tehditlere boyun eğmeyecek. Ülke kapkaççı bir ülke haline geldi. Bu ülkeyi tek kişinin dilinden dökülen sözlerle yönetilen ülke sisteminden çıkartmak zorundayız. Demokrat parti olarak bunu herkese anlatacağız. Özgüvenimiz yüksek. Sayın cumhurbaşkanımızi yollayacağımız bir seçim olacak bu. 2002 yılında bir akp iktidarı gelsin diye bu millet mücadele verip şehit olmadı. Milletten tek istediğimiz korkmasınlar" dedi.

BU TUZAKLARA DÜŞMEMEMİZ LAZIM

İmamoğlu ile ilgili karar ile ilgili Aydoğdu"İmamoğlu meselesi Beştepe de konuşulan bir mesele bunun kararı orada verildi hakimler savcılar tarafından verilmedi. Bir operasyon çekmeye çalıştılar. Başörtüsü ile ilgili de referanduma ülkeyi götürebilir miyiz diye bir olay yakalayayım diye baskı yapıyor. Son süreçlerde bu işler daha da farklı olacak. Bizim tabiki burada bu tuzaklara düşmememiz lazım."ifadelerini kullandı.

BU BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Aydoğdu sözlerinin devamında, "En son Hüseyin Baş'ta başvuru yaptı. Burada mesele kendi adımıza söylüyorum HDP Türkiye Cumhuriyeti' nde bir siyasi partidir bundan dolayı saygımız vardır ama biz demokrat parti olarak aynı masada olamayız. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. 6 lider bu millete hizmet etmek için bir araya gelmiş. İç kavgalar üye geçişleri hepsi bir kenarda herkes baltasını sakladı herkes karşımızdaki rakibi indirmek için mücadele veriyor"şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI

Soru cevabın ardından Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nazlıgül, "Bizim bir komedyen bakanımız var adı Nebati. Onun bir açıklaması var. Öncelikle onu esefle kınamak istiyorum. Nebati açıklamasında 'Asgari ücretliye de memura da emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir' diyor. Türk milleti asıldır. Yaşamın standartlarını karşılayacak bir gelir istiyor.

NEBATİ BEYİ KINIYORUM

Ülke gündeminin asgari ücretin bu kadar meşgul etmesini çok yanlış buluyorum. Maalesef Türkiye'de asgeri ücret masası bir araya gelmeden üç ay önceden konuşulmaya başlanıyor. Asgeri ücret bugün 8500 alan bir vatandaş kesinlikle bundan memnun değil. Simitin 5 lira olduğu bir yerde 8500 le geçinme imkanı yok. Onun için iki ucu pis bir değnek mi diyelim bilmiyorum. Tekrar Bakan Nebati Bey'i kınıyorum milletten özür dilemesini bekliyorum kendi adıma" dedi.