Petrol-İş’te kongre heyecanı

Ege Sil, Ege Kimya, Shell, Gübretaş ve TÜPRAŞ'ta örgütlü olan Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesini 23. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda delege seçimlerini tamamlayan Petrol-İş'te, diğer iş yerlerinde muhalefet çıkmazken TÜPRAŞ'ta ise Yunus Emre Özdil, şube başkanı Nesimi Yetişoğlu'nun karşısına çıkmıştı.

DELEGE SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

Bugün gerçekleştirilen kongre için toplamda 150 delegenin seçildiği Petrol-İş'te, bu delegelerin 93'ü ise TÜPRAŞ'tan seçilmişti. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen delege seçimlerinde mevcut şube başkanı Nesimi Yetişoğlu'na karşı aday çıkmazken TÜPRAŞ'ta ise Yunus Emre Özdil, karşı aday olarak çıkmıştı. Geçtiğimiz bir ayın oldukça yoğun geçtiğimiz Petrol-İş'te bugün Yunus Emre Özdil, mevcut şube başkanı Nesimi Yetişoğlu'na karşı başkanlık mücadelesi veriyor.

MÜCADELENİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENİYORUZ

Bugün gerçekleştirilen kongrede ilk konuşması Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz yaptı. Başkan Akyüz, yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Biz 29. dönemde seçildiki, göreve geldik. O zaman seçildiğiiz 16 şubemiz vardı. Geldik, 2 şube daha açtık. Dolayısıyla bu genel kurullardan almak isteyenler bir şeyler alır. Öğrenmek isteyenler bir şeyler öğrenir. Mücadelenin ne olduğunu burada öğrenmeye çalışıyoruz.

KOCAELİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ

Kocaeli ile benim mazim çok daha farklı. 45 yıla yakındır bu ildeyim. Her şeyimi bu ile borçluyum. Mehmet Ali Paşa'da oturuyordum, o zamanşar hayal ederdim bu ilde ekmek bulacak mıyız diye. Emek kenti, işçi kentinde olmak her zaman bizi onurlandırdıi gururlandırdı. Evet, işimiz zor. Gündem her gün değişiyor.

HİÇBİR SİYASİ ANLAYIŞIN ARKASINDA OLMAYIZ

Ulusal düzeyde sorunlarımız var. Bir de kendi iş yerlerimizde problemimiz var. Ama maalesef son zamanlarda Türkiye'deki emek hareketinin en dağınık olduğu zamanları yaşıyoruz. Biz Petrol-İş olarak tarihimiz belli, siyasi anlayışıyımız belli. Hiçbir siyasi anlayşın arkasında olmadık, olmayız.

GEÇİM ÜCRETİ HALİNE GELDİ

En son açıklanan asgari ücreti, hep beraber seyrediyoruz. Asgari ücreti niye biz konuşuyoruz. Asgari ücretin tarafı asgari ücretlidir yahu. 40 sefer asgari ücret tespit edildi. O 40 seferin 34'ünde Türk-İş masadan kalktı. Son 35 yılın hem rakamsal, hem oransal olarak güzel bir asgari ücretti. Asgari ücret, geçim ücreti haline geldi. 10 milyon çalışan, bugün asgari ücret seviyesinde. Emeğe, emekçiye katkı sunmak istiyorsunuz madem, o zaman bütün emek kesiminin, bordro mahkumlarının vergilerini düşürün. İşçi sınıfının önündeki engelleri kaldırın.

NASIL SIRTINDA KÜFE YOK YAHU?

Cumhurbaşkanının açıklamalarını dinlediniz. Sırtında küfesi yok, bilmem ne. Türk İş Başkanının nasıl sırtında küfe yok yahu? Herkes sorumlu. Milyonlarca insan var sendikayı bekleyen. Nasıl küfe yok. 1 tane asgari ücretlinin hareket yaptığınız gördünüz mü? EYT'liler var, mesela. Eylem yaptılar, ses çıkardılar. Haydi asgari ücretliler. Bir gün de siz toplanın yahu, olmaz böyle diyin de biz de size yoldaş olalım."ifadelerini kullandı.

Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz'ün ardından konuşan Adnan Uyar, "Biz TÜrki işçisi olarak dün de bugün de yarın da siyasi iktidarlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Kahpelere, alçaklara, şerefsizlere asla fırsat vermeyeceğiz. Biz değerli Türk işçileri olarak ülkemizi o kadar seviyoruz ki pandemide beyaz yaka evden, kenardan, uzaydan işini yaparken türk işçisi üretime devam etti. Bugün onur tablosu 200 milyar doları aşan ihracat var. Türk emekçisi kendine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir.

GÜLÜYORUZ

Asgari ücret meselesine gelince, bizim asgari ücretle çalışan arkadaşımız yok. Bizim işçimiz assgari ücretle yaşamaz. Tabi Türk-İŞ, yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiyle büyük bir değerdir. Buradan şu söylemek istiyorum; Biz gülüyoruz. Asgari ücret masaya geldiğinde birisi 13 bin söylüyorsa, birisi 10 bin söylüyorsa ona da gülüyoruz.

TELAFFUZ ETMEK HAKSIZLIKTIR

Çünkü bunu sösleyenlerin tamamında bir problem var. Kendi yönettikleri işçileri giydirilmiş 8 bin lira alırken bu ülkede 13 bin lirayı telaffuz etmek haksızlıktır. Sen kendi işçisine 6 bin lira 8 bin lira vermeyi layık göreceksin ama dönüp diyeceksin ki ben 10 bin lira istiyorum. Bu sıkıntı bizi sıkıyor. Bizi kasıyor. Bizim hakkımızı, alın terimizi verin demek, en tabii isteğimizdir. Çünkü bir her şeye rağmen üretmeye devam ediyoruz.

İKTİDARDA KALSIN DİYE MÜCADELE ETMEYİZ

İşçi her yerde var. Savaşın göbeğinde de var. Bu ülkenin her yerinde olan çalışana, alın teri kurumadan hakkını vermek her zaman önemlidir. Oraya af, buraya af, oraya vergi kıs, oraya ötele,düş. Yine söylüyoruz buradan, sayın Cumhurbaşkanım, biz daha ne yapalım? Bizim taleplerimiz, kulak arkası edilemez. Bu öyle bir işçi ki, birileri iktidarda kalsın diye mücadele etmeyiz.

GÖRMEZDEN GELMEYİN

Bizim kavgamız emekten, haktan, adaletten ve ekmekten yanadır. Sayın Cumhubaşkanım! Gezi olaylarında, 17/25'te, en son darbe girişiminde bu fakirler vardı senin arkanda, konakta oturanlar, sermyesine sermaye kayablar asla sizinle olmadı. Bu garibanlar sizin talimatınızla sokağa indi. Bu garibanları görmezden gelmeyin."

GERGİNLİK ÇIKTI

Konrede listelerin açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak konuşma yaparak delegelerden İsmail Yeşildal, kürsüde yaptığı konuşmada TÜPRAŞ dışında bir işyerinden bahsetmeyince gerginlik yaşandı. Yeşildal'ın konuşmasının hemen ardından kongreye katılan vatandaşlar arasında başlayan karşılıklı atışmalar, kavgaya dönüştü. Henüz adayların konuşmadığı genel kurulda, birbirine giren delegeler, yine diğer katılımcılar tarafından ayrılarak yatıştırıldı.

“İSTİFA ETMEK DE ERDEMDİR”

İsmail Yeşildal yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Nispeten yaraları sardık diyorlar. İyi bir sözleşme diyorlar. Biz taslak açıklıyoruz. Enflasyon günlük olarak artıyor. Biz açıklayana kadar enflasyonun altına düşüyor. Daha önceli sözleşmelerdeki kırmızıçizgiden bahsettik. Bu kırmızıçizgiler de diğer kırmızıçizgiler gibi unutulacak mı? TÜPRAŞ işçisinin maaşı asgari ücret zammı ile birlikte eridi. Ek protokol istiyoruz. Madem iki işveren var Koç ve diğerleri. Ben de diyorum iki sendika var Biri Petrol iş biri diğerleri. Mahkemeyi kadıya mülk bilip koltuğu sağlama almaya çalışmayacağız. Hizmet etmek için aday olacağız. İstifa etmek de bir erdemdir.

“TÜPRAŞ’A GİRME ŞANSLARINI KAYBETMİŞLERDİR”

Üyenin iradesine ipotek koymayacağız. Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. Sayın genel başkanım İzmitli. Perşembe pazarında mandalina satan bir çocuk var. Neden böyle olduğunun sorulmasını istiyorum” dedi. Bu işten atılmalarla alakalı gidin bölgeniz ile konuşun diye sözler söylendiği kulağımıza geliyor. Olduğu olmadığını temenni ediyorum. İşçi ile görüşmelerde tiyatro yapmayacağız. Yaptıklarımıza yaptık diyeceğiz. Oy kabinlerinde telefonla falan bir şeyler yapılmaz diye düşünüyorum. Burası Petrol İş. Mevcut yönetim TÜPRAŞ işyerine girme şansını kaybetmiştir” dedi.