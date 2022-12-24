24 Ara 2022 - 14:29- Spor G: 24 Ara 2022 - 14:31

Kocaelispor’da iç ve dış transfer raporu

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Bursaspor’dan kanat forvet Enver Cenk Şahin, Alanyaspor’dan santrafor Erencan Yardımcı, Eskişehirspor’dan santrfor Onur Arı ile Kütahyaspor’dan Yusuf Atasoy’a ilgi devam ediyor. Başkan Engin Koyun özellikle Erencan ve Onur transferleriyle bizzat kendisi ilgileniyor. Erencan ile ilgili Kocaelispor, Alanya ekibi ile anlaştı, Erencan’dan haber bekleniyor.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Kocaelispor’da iç ve dış transfer raporu mask
Büyütmek için resme tıklayın

MEHMET TAŞ VE YİĞİTALİ AYRILIYOR

6 ve 8 numara arayışları da bir yandan sürüyor. Süper Lig’den 8 numara pozisyonunda bir futbolcuyla anlaşılması an meselesi. 1. Lig’den de iyi bir sağ stoperle temas sağlandı. Kocaelispor’da orta saha oyuncularından Mehmet Taş ile Yiğitali kampa katılmak istemediğini yönetime iletmişti. Ayrıca futbolcular resmi izin kağıtlarını alarak yeşil siyahlı kulüpten ayrılmaya karar verdiğini de ortaya koydu. Kastamonuspor başta olmak üzere farklı takımların radarındaki Yiğitali’nin Kocaelispor ile sözleşmesi 2024’e kadar devam ediyor.

YİĞİTALİ’YE KASTAMONU’YA ÇOK YAKIN

Kocaelispor yönetimi kiralık olarak göndermeyi düşündüğü Yiğitali için 500 bin lira kiralama bedeli istiyor. Kastamonuspor ile Kocaelispor arasında anlaşmanın sağlandığı ve futbolcunun, Kemal Can ve Berkay Samancı’nın forma giydiği bu kulübe aradaki mali pürüz giderildikten sonra gideceği düşünülüyor.

GENÇLER KİRALIK GİDİYOR

Genç futbolcular Yusuf Efe Yaman, Furkan Uludaş, Yiğit Canguru ve Anıl Emre Yılmaz’ın kiralık olarak gönderileceği ifade edildi. Başarılı sağ bek Yiğit Canguru’nun Yeni Mersin ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Takıma santrfor alınırsa Mertan ile yolların ayrılabileceği de gelen haberler arasında. Bu arada Yeni Malatyaspor’da forma giyen Cengizhan Akgün transferinden ise kulübünün futbolcunun çıkmasına izin verilmediği için vazgeçildi.

# genç, karar, Kocaelispor

24 Ara 2022 - 14:29 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.023.538 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Direkten döndük! mask
Direkten döndük!
İşte Türkiye Kupası’nda son 16 eşleşmeleri mask
İşte Türkiye Kupası’nda son 16 eşleşmeleri
Manchester City çeyrek finalde mask
Manchester City çeyrek finalde
Berat Tırak Alanyaspor kampına davet edildi mask
Berat Tırak Alanyaspor kampına davet edildi
Kopmalar başlıyor! mask
Kopmalar başlıyor!
Sporla hayata tutunan engelli çiftin bileği bükülmüyor mask
Sporla hayata tutunan engelli çiftin bileği bükülmüyor
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL