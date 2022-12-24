Kocaelispor’da iç ve dış transfer raporu

MEHMET TAŞ VE YİĞİTALİ AYRILIYOR

6 ve 8 numara arayışları da bir yandan sürüyor. Süper Lig’den 8 numara pozisyonunda bir futbolcuyla anlaşılması an meselesi. 1. Lig’den de iyi bir sağ stoperle temas sağlandı. Kocaelispor’da orta saha oyuncularından Mehmet Taş ile Yiğitali kampa katılmak istemediğini yönetime iletmişti. Ayrıca futbolcular resmi izin kağıtlarını alarak yeşil siyahlı kulüpten ayrılmaya karar verdiğini de ortaya koydu. Kastamonuspor başta olmak üzere farklı takımların radarındaki Yiğitali’nin Kocaelispor ile sözleşmesi 2024’e kadar devam ediyor.

YİĞİTALİ’YE KASTAMONU’YA ÇOK YAKIN

Kocaelispor yönetimi kiralık olarak göndermeyi düşündüğü Yiğitali için 500 bin lira kiralama bedeli istiyor. Kastamonuspor ile Kocaelispor arasında anlaşmanın sağlandığı ve futbolcunun, Kemal Can ve Berkay Samancı’nın forma giydiği bu kulübe aradaki mali pürüz giderildikten sonra gideceği düşünülüyor.

GENÇLER KİRALIK GİDİYOR

Genç futbolcular Yusuf Efe Yaman, Furkan Uludaş, Yiğit Canguru ve Anıl Emre Yılmaz’ın kiralık olarak gönderileceği ifade edildi. Başarılı sağ bek Yiğit Canguru’nun Yeni Mersin ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Takıma santrfor alınırsa Mertan ile yolların ayrılabileceği de gelen haberler arasında. Bu arada Yeni Malatyaspor’da forma giyen Cengizhan Akgün transferinden ise kulübünün futbolcunun çıkmasına izin verilmediği için vazgeçildi.